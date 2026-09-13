Girne'de batan gemi için kritik gelişme: Türkiye'den yeni ekip gidiyor

Girne açıklarında batan Filo Jet gemisindeki 14 kaybı arama çalışmaları sürüyor. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye'den yola çıkan arama-kurtarma gemisinin bu akşam batık alanına ulaşacağını ve yarın çalışmalara başlayacağını açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan Filo Jet isimli yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarının 24 saat esasına göre sürdüğünü açıkladı. Üstel, Türkiye'den yola çıkan bir arama-kurtarma gemisinin de yarın itibarıyla çalışmalara başlayacağını duyurdu.

KKTC Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Üstel, yeni arama-kurtarma gemisinin bu akşam saat 20.00 sıralarında batık alanına ulaşacağını belirtti.

Üstel, yeni geminin sahip olduğu teknik imkanlarla denizin 554 metre altında bulunan batığın iç bölümlerine ulaşmayı ve kayıplara erişmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Kayıplara ulaşmak için tüm imkanların kullanıldığını vurgulayan Üstel, arama çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Üstel ayrıca kazada yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, çalışmalara destek veren Türkiye'ye teşekkür etti.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Girne gemi faciasından yeni görüntü ortaya çıktı! Sol kızak kırılmış

14 KİŞİNİN BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamıştı.

Geminin Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmasının ardından başlatılan çalışmalarda, gemide bulunan 267 yolcu ve mürettebattan 239 kişi kurtarılmıştı.

Girne açıklarında 554 metre derinlikte bulunan geminin enkazında 14 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, kayıp 14 kişinin bulunması için arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası