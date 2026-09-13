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Dünya

ABD'de tartışmalı mahkemede ilk karar çıktı! Afganistanlı kadın sınır dışı edildi

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ABD'de tartışmalı mahkemede ilk karar çıktı! Afganistanlı kadın sınır dışı edildi

ABD'de 1996'da kurulan Yabancı Teröristlerin Sınır Dışı Edilmesi Mahkemesi'nde görülen ilk davada, Texas'ta yaşayan Afganistan vatandaşı Nazira Haji Zada'nın sınır dışı edilmesine karar verildi. Haji Zada'nın "yabancı terörist" olduğunu kabul ettiği ve karara itiraz hakkından feragat ettiği bildirildi.

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ABD'de Yabancı Teröristlerin Sınır Dışı Edilmesi Mahkemesi'nde görülen ilk davada, Texas'ta yaşayan Afganistan vatandaşı Nazira Haji Zada sınır dışı edildi.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'a sınır dışı edilen 47 yaşındaki Haji Zada'ya ilişkin mahkeme kararına yer verildi.

OĞLU VE DAMADI SUÇLU BULUNMUŞTU

Açıklamada, Haji Zada'nın oğlu ve damadının, 5 Kasım 2024'teki ABD başkanlık seçiminde DEAŞ'tan esinlenerek silahlı saldırı düzenlemeyi planladıkları gerekçesiyle yargılandıkları ve suçlu bulundukları hatırlatıldı.

Haji Zada'nın da oğlunun ve damadının planını desteklediği ve çocuklarının terör örgütünü desteklemesi için çalıştığı ifade edildi. "Yabancı terörist" olduğu belirtilen Haji Zada'nın sınır dışı edilmesine karar verildiği aktarıldı.

SUÇLAMAYI KABUL ETTİ

Açıklamada, Haji Zada'nın yabancı terörist olduğuna ilişkin delilleri desteklemek amacıyla avukatlarıyla yaklaşık yarım terabaytlık belge paylaşıldığı belirtildi. Haji Zada'nın "yabancı terörist olduğunu kabul ettiği ve sınır dışı etme kararına itiraz hakkından feragat ettiği" bildirildi.

Öte yandan bu davanın, 1996'da kurulan Yabancı Teröristlerin Sınır Dışı Edilmesi Mahkemesi'nde görülen ilk dava olduğu kaydedildi.

ABD basınındaki haberlere göre, bu mahkemede görülen davalarda ABD vatandaşı olmayan ve yasal oturma izni bulunan kişiler, terörizmle suçlanmaları halinde "gizli delilleri" inceleme iznine sahip değil. Ayrıca cezai kovuşturmalardan farklı olarak bu mahkemede davalı kişinin, hükümetin delilleri toplama şekline karşı çıkma hakkı bulunmuyor.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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