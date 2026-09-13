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Yaşam

Sultan II. Abdülhamid Han’ın fermanıyla başladı! 1.700 nüfuslu ilçe 400 bin kişiyi ağırladı

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Sultan II. Abdülhamid Han’ın fermanıyla başladı! 1.700 nüfuslu ilçe 400 bin kişiyi ağırladı

Kırklareli'nin 1.700 nüfuslu Pehlivanköy ilçesinde bu yıl 116'ncısı düzenlenen 'Pavli Panayırı' 400 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı. Dört gün süren panayırın son gününde yollar araçlarla dolarken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

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Kırklareli'nin yaklaşık 1.700 nüfuslu Pehlivanköy ilçesinde bu yıl 116'ncısı düzenlenen 'Pavli Panayırı', son gününde yoğun ziyaretçi akınına sahne oldu. Türkiye'nin en eski panayırlarından biri olan etkinlik için ilçeye 400 binin üzerinde ziyaretçi geldi.

Sultan II. Abdülhamid Han’ın fermanıyla başladı! 1.700 nüfuslu ilçe 400 bin kişiyi ağırladı
Başlık ResmiSultan II. Abdülhamid Han’ın fermanıyla başladı! 1.700 nüfuslu ilçe 400 bin kişiyi ağırladı

DÖRT GÜN BOYUNCA SÜRDÜ

Sultan II. Abdülhamid Han'ın fermanıyla başlayan Pavli Panayırı, bu yıl da dört gün boyunca ticaret, eğlence ve kültürel mirası bir araya getirdi. Bölgenin farklı illerinden gelen ziyaretçiler, panayır alanında kurulan tezgahlarda alışveriş yaparken çeşitli etkinlik ve eğlence alanlarında vakit geçirdi.

Vatandaşların akın ettiği Pehlivanköy'de panayır nedeniyle özellikle son gün yollarda yoğunluk yaşandı. Araç trafiğinin zaman zaman durma noktasına geldiği yollarda uzun kuyruklar oluştu.

Sultan II. Abdülhamid Han’ın fermanıyla başladı! 1.700 nüfuslu ilçe 400 bin kişiyi ağırladı
Başlık ResmiSultan II. Abdülhamid Han’ın fermanıyla başladı! 1.700 nüfuslu ilçe 400 bin kişiyi ağırladı

TRAKTÖRLERDE KONAKLADILAR

Panayıra günler öncesinden gelen bazı vatandaşlar ise traktör ve kamyonet kasalarında konakladı. Kasaları adeta eve dönüştüren vatandaşlar, panayırın kendine özgü geleneklerinden birini bu yıl da sürdürdü.

"400 BİNİN ÜZERİNDE MİSAFİRİMİZ OLDU"

Pehlivanköy Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör, panayırın bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştiğini ve geçen yıla göre ziyaretçi sayısında artış yaşandığını belirtti.

Sultan II. Abdülhamid Han’ın fermanıyla başladı! 1.700 nüfuslu ilçe 400 bin kişiyi ağırladı
Başlık ResmiSultan II. Abdülhamid Han’ın fermanıyla başladı! 1.700 nüfuslu ilçe 400 bin kişiyi ağırladı

Hoşgör, “Panayır çok güzel geçiyor. Geçen yıl güzel bir katılım vardı, bu yıl daha da üzerine koyarak daha da ilerleyen bir katılımcı ağırladık. Tahminimce bu yıl 400 binin üzerinde misafirimiz oldu. Bu da bizi onore ediyor. Her gelen misafir bizim için değerli. Bin 700 nüfuslu bir ilçeyiz. Buna rağmen ilçemiz 400 bin misafir ağırlıyor” dedi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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