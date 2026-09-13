Okan Buruk: "Söylüyorum ama kimse anlamıyor"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de Kocaelispor ile karşılaşacakları mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting Lizbon maçından örnekler veren ve sakinlik vurgusu yapan 52 yaşındaki çalıştırıcı, "Doğru tercihler yapmayınca bazen oyunun kontrolü sizde olması gerekirken kaybediyorsunuz." diye konuştu. Yeni transferlerin takıma hazır gelmediğini belirten Buruk, "Ben hep söylüyorum ama kimse anlamıyor, anlatamıyorum. Bu oyuncular yüzde 100 hazır gelmedi. Batrakov dışında hazır gelen oyuncu yoktu." dedi.

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında Kocaelispor'u ağırlayan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşma öncesinde değerlendirmeler yaptı.

"DOĞRU TERCİHLER YAPMAYINCA KAYBEDİYORSUNUZ"

Sporting maçında yaptıkları hataları tekrarlamamaları gerektiğini söyleyen Buruk, "Her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Kazanmamız gerekiyor. En önemlisi sakin kalmak gerekiyor. Top bizde kalmalı. Sporting Lizbon maçının belli bölümlerinde çok iyi yapmıştık, sakin kaldığımızda doğru tercihlerle topu rakibe vermedik, yüzde 65-70'lere çıktık. Kalemize getirmediğimiz bir rakip vardı. Şanssız bir maç vardı. İlk gelen top gol oldu. Kalemizin önünde oynanmayan bir oyun vardı. Bir önceki maça, bu maçtan örnek vereceğim. 1-2 dakika doğru yapamadığımız yerde 3 dakika arayla 2 gol yedik. Doğru tercihler yapmayınca bazen oyunun kontrolü sizde olması gerekirken kaybediyorsunuz. Rakibin çekildiği sizin atak yaptığınız bir maç oluyor. Topun değerini iyi bilmek gerekiyor. İki kanatta birebiri iyi oynayacak oyuncular var. Deniz ve Leao ile başlıyoruz." diye konuştu.

Okan Buruk

"SÖYLÜYORUM AMA KİMSE ANLAMIYOR"

Yeni transferlerin takıma hazır katılmadığını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Ben hep söylüyorum ama kimse anlamıyor, anlatamıyorum. Bu oyuncular yüzde 100 hazır gelmedi. Yüzde 100 hazır olduktan sonra koymaya çalışıyoruz. Deniz de dahil hazır gelmedi. Leao sakatlıktan çıkmıştı. Hem bizimle geçirdikleri sürece, antrenman temposunu da yükselttik. Oyuncular transfer süreçlerinde 1 hafta 10 gün antrenman yapmıyorlar. Batrakov dışında hazır gelen oyuncu yoktu. Diğer oyuncularla ilgili tam yapamadık ama Leao ve Deniz Gül ile başlıyoruz." şeklinde konuştu.

Okan Buruk

"ROTASYON YAPMAK GEREKİYOR"

Yoğun maç trafiğinden ötürü rotasyon yapmak durumunda kaldıklarını söyleyen Buruk, "Çok fazla maç oynuyoruz. Rotasyon yapmak gerekiyor. Batrakov son haftalarda üst üste oynadı. Kulübeden iyi gelecek oyuncular da çok önemli. Sane, Batrakov, Jakobs... Geçen sene de Jakobs'u hep idareli kullanmaya çalıştık, sakatlık riskinden uzak tutmak için. Kazanmak istiyoruz. Liderliği almak istiyoruz. Kolay maç olmayacak. En önemlisi sabır. Taraftarımızdan da sabırlı olmalarını isteyeceğim. Hep desteklediler bizi son 4 sezonda. Biz hep bir olduk, o zaman başarılı olduk. Buraya bir an önce gelmeliyiz. Maç içi iyi olabilir, kötü olabilir ama 90 dakika desteklemeliyiz. İnşallah kazanırız." dedi.

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