Nuri Şahin'in kırmızı kartı için ilk açıklama: Çok büyük hayal kırıklığı!

Başakşehir Teknik Sorumlusu Luke Benstead, 3-2 kaybettikleri Galatasaray maçında son düdüğün ardından teknik direktör Nuri Şahin’in kırmızı kart görmesiyle ilgili, "Nuri Hoca, oraya sadece ‘Neden?’ diye sormaya gitti. Henüz herhangi bir iletişim kurmadı, herhangi bir şey söylemedi. Bu durumdan dolayı çok büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz" dedi.

Süper Lig’in 4'üncü haftasında Başakşehir, konuk ettiği Galatasaray’a 3-2 yenildi. Mücadelenin ardından Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin’in maç sonunda kırmızı kart görmesi nedeniyle basın toplantısına teknik sorumlu Luke Benstead katıldı.

"HATALARDAN DERS ÇIKARMALIYIZ"

Takımın sergilediği performanstan teknik heyet olarak memnun olduklarını belirten Benstead, "Elimize çok iyi fırsatlar geçti, çok iyi şanslar oluşturduk. Nihayetinde detaylarda kaybettiğimizi düşünüyorum. Bu hatalarımızdan ders çıkarmamız gerekiyor, bunlardan bir şeyler öğrenmemiz gerekiyor. Performanstan yeteri kadar memnunuz ama bunları geliştirmemiz lazım" değerlendirmesinde bulundu.

Luke Benstead

"DEĞİŞİKLİĞİN SEBEBİ TAKTİKSEL"

Müsabakanın 63'üncü dakikasında gerçekleşen Christopher Operi-Saba Kharebashvili değişikliğiyle ilgili soruya İngiliz çalıştırıcı, "Saba'nın oyuna çok iyi girdiğini düşünüyorum. İyi bir maç çıkardı ve ilk maçıydı, bunu da unutmamamız lazım. Biz ona çok güveniyoruz. Değişikliğin sebebi taktikselden ziyade sarı kartlıydı Christopher Operi. Bu sebepten dolayı onu oyundan alma kararı aldık, herhangi bir pişmanlık yok bundan dolayı. Çok tecrübeli bir oyuncu evet ama yerine giren oyuncumuzun da çok iyi bir performans sergilediğini düşünüyoruz" cevabını verdi.

"DUYGUSAL BİR MAÇ SONU OLDU"

Mücadelenin ardından teknik direktör Nuri Şahin’in gördüğü kırmızı karta değinen Benstead, "Kesinlikle hayal kırıklığı yaşıyoruz bu kararla alakalı. Çünkü hakemlerin bu konularda bize daha yardımcı olmasını bekliyoruz. Duygusal bir maç sonu, yani son dakikada gelen golle beraber çok duygusal bir maç sonu oldu. Nuri Hoca oraya sadece ‘Neden?’ diye sormaya gitti. Herhangi bir iletişim dahi kurmamışken, herhangi bir şey söylememişken çok üzücü bir şekilde ne yazık ki kırmızı kart gördü. Buraya 4'üncü hakemi de eklemek isterim. Çünkü maç oynanırken de kırmızı kart gördük ve kendisine sebebini sorduğumuzda net bir cevap alamadık ne yazık ki bu konuyla alakalı. Bu gibi anlarda bence hakemlerin daha toleranslı, daha hocaları anlayan ve onların bakış açısıyla bu durumu değerlendiren tavırda olmaları gerekiyor. Eğer herhangi bir şekilde bir açıklama yapılsaydı orada, bu gibi şeyler yaşanmayacaktı belki de ve böyle bir kart olmayacaktı. O yüzden çok büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz" sözlerini sarf etti.

Okan Buruk - Nuri Şahin

"TAKTİKSEL BİR KARARDI"

Eldor Shomurodov’un önceki maçlara kıyasla kaleye daha yakın bir pozisyonda görev yapmasının nasıl bir plan dahilinde olduğunun sorulması üzerine Benstead, "Bu sadece taktiksel bir karardı. Daha ziyade bu müsabakaya 3 orta saha ile çıkmaya çalıştık. Shomurodov aynı zamanda bir 9 numara. Onu 9 numara pozisyonuna alıp, Olivier Kemen'i 10 numara pozisyonuna almayı düşündük. Davie Selke bu zamana kadar tabii ki çok değerli bir performans ortaya koydu. Ama bu karşılaşmayı kazanmak adına taktiksel anlamda böyle bir karar aldık" ifadelerini kullandı.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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