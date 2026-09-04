Başakşehir'de Nuri Şahin kırmızı kart gördü

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Galatasaray maçının ardından itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.

Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasında Galatasaray'a 3-2 mağlup olan Başakşehir'de Teknik Direktör Nuri Şahin, karşılaşmanın ardından kırmızı kartla cezalandırıldı.

MAÇIN ARDINDAN KIRMIZI KART ÇIKTI

Müsabakanın bitiş düdüğünün hemen ardından hakem Kadir Sağlam'ın yanına giden Şahin, bir süre itirazda bulundu. Hakem Kadir Sağlam, itirazları nedeniyle Nuri Şahin'e kırmızı kartını çıkarırken 37 yaşındaki teknik adam bu karara sinirlendi.

GALATASARAY'A KARŞI YİNE KAZANAMADI

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Galatasaray'a rakip olduğu lig maçlarında galibiyet yaşayamadı. Nuri Şahin, Antalyaspor'un başında Galatasaray'a karşı mücadele ettiği 5 lig maçında 1 beraberlik çıkarabilirken 4 kez de mağlup oldu. Genç teknik adam, geçen sezon başına geçtiği Başakşehir ile Galatasaray'a 3. kez rakip oldu. Söz konusu maçların tamamında sarı-kırmızılılar sahadan galip ayrıldı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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