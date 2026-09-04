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Dünya

Zelenskiy duyurdu: ABD'den kritik Moskova-Kiev ziyareti

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Zelenskiy duyurdu: ABD'den kritik Moskova-Kiev ziyareti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner’ın önce Moskova’yı, ardından pazar günü Kiev’i ziyaret edeceğini açıkladı.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vlodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner’ın Rusya ve Ukrayna’yı kapsayan temaslarda bulunacağını duyurdu.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD ile çalışan diplomatik ekiple müzakerelere hazırlık amacıyla toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

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Witkoff ve Kushner’ın önce Moskova’ya, ardından pazar günü Kiev’e gideceğini bildiren Zelenskiy, ABD’li müzakerecilerin güvenliğinin sağlanması için Ukrayna’nın ziyaret süresince Rusya’ya yönelik hava saldırısı düzenlemeyeceğini açıkladı. Zelenskiy, Rusya’dan da aynı şekilde hareket etmesini istedi.

Zelenskiy, Kiev’de gerçekleştirilecek görüşmelerin mümkün olduğunca “yapıcı ve somut” geçmesini hedeflediklerini ifade etti. ABD’li temsilcilerin Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi, ardından Kiev’de Zelenskiy ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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