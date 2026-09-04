Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında “suç örgütüne üye olma”, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından hakkında gözaltı kararı verilen İrfan Yılmaz’ın firar ettiği ve hakkında yakalama kararı çıkartıldığı öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca “Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü”ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen İrfan Yılmaz’ın firar ettiği öğrenildi. Yılmaz hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında Yılmaz hakkında “suç örgütüne üye olma”, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Alihan Kuriş soruşturmasında firari İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı!

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5 ŞİRKETİNE EL KONULMUŞTU

Soruşturmada daha önce Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca (MASAK) yapılan incelemelerde, İrfan Yılmaz adına kayıtlı şirketler üzerinden şüpheli işlemler gerçekleştirildiği tespit edilmişti.

Alihan Kuriş soruşturmasında firari İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı!

Bu tespitlerin ardından şüpheliye ait Yılmaz Kimya, Yılkim Kimya, Erimer Kimya, Mie Girişimcilik ve Makine ile Astra Polimer hakkında el koyma kararı verilmişti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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