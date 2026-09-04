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Erdoğan, Orta Doğu'daki gerilimi düşürmek için devrede! BAE lideri ile görüştü

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Erdoğan, Orta Doğu'daki gerilimi düşürmek için devrede! BAE lideri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı, İran-ABD geriliminin ele alındığı görüşmenin detaylarına ilişkin açıklamada bulundu.

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Sevda Kılıç
SEVDA KILIÇ

İletişim Başkanlığı’nın paylaşımında, görüşmede Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konuların ele alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki iş birliğinin savunma sanayii ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanda artarak devam edeceğini ifade etti. Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

ERDOĞAN’DAN İRAN-ABD GERİLİMİ MESAJI

Görüşmede bölgedeki çatışmalı süreçler de gündeme geldi. Erdoğan, Türkiye’nin İran-ABD gerilimi ve bölgede yaşanan benzeri çatışmaların sona ermesi için gayret gösterdiğini vurguladı.

Türkiye’nin barış odaklı diplomatik girişimlerine devam edeceğini belirten Erdoğan, bölgedeki kardeş ülkelere yönelik saldırıları asla tasvip etmediklerini ifade etti.

“İŞ BİRLİĞİ ÖNEMLİ” MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer bölgesel konularda da Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti.

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