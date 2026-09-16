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Dünya

Rusya'da 200 tonluk yakıt sızıntısı! Bölgede OHAL ilan edildi

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Rusya'da 200 tonluk yakıt sızıntısı! Bölgede OHAL ilan edildi

Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesine bağlı Taymır Dolgan-Nenets Özerk Bölgesi'nde büyük çaplı dizel yakıt sızıntısının ardından olağanüstü hal ilan edildi. İlk belirlemelere göre bir depodan yaklaşık 200 ton dizel yakıt çevreye sızdı.

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Rusya'nın kuzeyindeki Taymır Dolgan-Nenets bölgesinde meydana gelen yakıt sızıntısı yetkilileri harekete geçirdi. Interfax'ın haberine göre Krasnoyarsk Bölgesi Hükümet Başkanı Aleksey Medvedev, Hatanga Körfezi'ne dizel yakıt sızmasının ardından bölgesel çapta olağanüstü hal ilan eden kararnameyi imzaladı.

Olağanüstü hal rejimi yerel saatle 17.00 itibarıyla yürürlüğe girdi.

Rusyada 200 tonluk yakıt sızıntısı! Bölgede OHAL ilan edildi
Başlık ResmiRusyada 200 tonluk yakıt sızıntısı! Bölgede OHAL ilan edildi

YAKLAŞIK 200 TON DİZEL YAKIT SIZDI

Olay, Taymır Dolgan-Nenets bölgesindeki Sindassko yerleşimi yakınlarında meydana geldi.

İlk belirlemelere göre petrol ürünlerinin bulunduğu bir depoda basınç kaybı yaşandı. Interfax, depodan yaklaşık 200 ton dizel yakıtın sızdığını aktardı. Sızıntının kesin miktarını belirlemek için çalışmalar sürüyor.

Rusyada 200 tonluk yakıt sızıntısı! Bölgede OHAL ilan edildi
Başlık ResmiRusyada 200 tonluk yakıt sızıntısı! Bölgede OHAL ilan edildi

HATANGA KÖRFEZİ'NE ULAŞTI

Olağanüstü hal kararında, Hatanga (Khatanga) Körfezi'ndeki su kütlesine dizel yakıt sızdığı bilgisine yer verildi.

Yetkililer, sızıntının etkilerini ortadan kaldırmak ve bölgedeki nüfus ile çevreyi korumak amacıyla olağanüstü hal rejimine geçildiğini açıkladı.

HALKIN KULLANDIĞI SU KAYNAĞINA KARIŞMADI

Bölge yönetimi ise petrol ürünlerinin yerleşim sakinlerinin kullandığı su kaynağına ulaşmadığını ileri sürdü.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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