İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Batman, Hatay, Kars, Kocaeli ve Tokat'ta yapılan operasyonlarda "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik, nitelikli yağma, özel belgede sahtecilik ve kasten öldürme" suçları kapsamında 53 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Şüphelilerin banka hesaplarında 9 milyar 170 milyon liralık hesap hareketliliği belirlenirken 237 milyon lira değerindeki mal varlıklarına da el konulduğu duyuruldu.

Jandarma ekipleri tarafından 5 ilde "suç işlemek için örgüt kurmak, tefecilik, nitelikli yağma, özel belgede sahtecilik ve kasten öldürme" suçlarına yönelik yapılan operasyonlarda 53 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların banka hesaplarında 9 milyar 170 milyon liralık hesap hareketliliği belirlenirken, 237 milyon lira değerindeki mal varlıklarına da el konuldu.

5 ilde suç örgütlerine operasyon: 53 şüpheli yakalandı, 9,1 milyar TL’lik para trafiği tespit edildi

İçişleri Bakanlığından paylaşılan açıklamada, "5 ilde jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 9 milyar 170 milyon TL para hareketliliği tespit edilen 53 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucunda şüphelilere ait 273 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu. Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Batman, Hatay, Kars, Kocaeli ve Tokat İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik, nitelikli yağma, özel belgede sahtecilik ve kasten öldürme suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin vatandaşlarımızı yüksek faizle borçlandırarak baskı altına aldıkları, teminat olarak boş veya yüksek meblağlı çek ve senet imzalattıkları, ödeme yapamayan vatandaşlarımıza ait mal varlıklarını tehdit ve baskıyla devraldıkları tespit edildi" denildi.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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