"Yeraltı bu akşam var mı, yok mu" dizinin yeni sezonunu bekleyen izleyicilerin gündeminde. İlk sezonunu mayıs ayında tamamlayan yapımda ikinci sezon hazırlıkları hız kazanırken yeni oyuncuların kadroya katılması ve çekimlerin başlamasıyla gözler yayın takvimine çevrildi. Yeraltı yeni sezon tarihi ve yeni bölümün ne zaman ekrana geleceğine ilişkin son gelişmeler belli olmaya başladı.

Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerini paylaştığı Yeraltı, sezon arasının ardından ekranlara dönmeye hazırlanıyor. 20 Mayıs'ta yayınlanan 16. bölümüyle ilk sezonunu tamamlayan dizinin yeni sezon çekimlerine 11 Eylül'de başlandı. İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı, Azra Aksu ve Ekrem Tamer'in yanı sıra yeni isimlerin de dahil olduğu kadroyla ikinci sezonda hikayenin genişletilmesi planlanıyor.

YERALTI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Yeraltı dizisinin 16 Eylül 2026 Çarşamba akşamı yeni bölümü yayınlanmayacak. Dizi henüz ikinci sezonuyla ekranlara dönmedi. İlk sezonun sona ermesinin ardından yaz arasına giren yapımın yeni sezon çalışmaları devam ediyor ve ekip kısa süre önce yeniden sete çıktı.

Yeraltı bu akşam var mı, yok mu? Yeraltı yeni sezon tarih

Yeraltı'nın önceki sezonda çarşamba akşamları ekrana gelmesi nedeniyle eylül ayının başlamasıyla birlikte yeni bölüm tarihi de merak edilmeye başlandı. Ancak mevcut takvime göre izleyicilerin yeni bölüm için bir süre daha beklemesi gerekiyor. Dizinin ikinci sezonunun ekim ayının ilk haftasında başlaması planlanırken yeni kadroyla birlikte hikayede de önemli değişiklikler yaşanacak.

Yeraltı bu akşam var mı, yok mu? Yeraltı yeni sezon tarih

YERALTI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yeraltı dizisinin yeni sezonunun 7 Ekim 2026 Çarşamba günü başlaması planlanıyor. Yeni sezon öncesinde oyuncu kadrosunda da dikkat çeken değişiklikler yapıldı. İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı, Azra Aksu ve Ekrem Tamer kadroya katılırken Şükran Ovalı'nın Bozo'nun geçmişinde önemli bir yere sahip eski sevgilisini, Azra Aksu'nun ise onun kızını canlandıracağı aktarıldı. İsmail Hacıoğlu'nun canlandıracağı karakter de bu aileyle bağlantılı olarak hikayeye dahil olacak. Son gelişmelerde Bora Sivri'nin de İsmail Hacıoğlu'nun hayat vereceği Rüzgar karakterinin sağ kolunu canlandıracağı açıklandı.

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