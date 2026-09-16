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Dünya

Belçikalı milletvekilinin zor anları! Gece boyunca tuvalette mahsur kaldı

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Belçikalı milletvekilinin zor anları! Gece boyunca tuvalette mahsur kaldı

Belçika'nın Flamanca konuşulan bölgesinde milletvekili Frederic Erens, gece boyunca parlamentonun ek hizmet binasındaki tuvalette kilitli kaldığını açıkladı. Telefonunu yanına almadığını aktaran Erens, geceyi tuvalette geçirmek zorunda kaldığını belirtti.

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Flaman kamu yayıncısı VRT'nin haberine göre, aşırı sağcı Vlaams Belang partisinden milletvekili Erens, dün Flaman Parlamentosunun ek hizmet binasında yerel saatle 17.00 sularında işlerini bitirdikten sonra tuvalete gitti.

TELEFONUNU DA YANINA ALMAMIŞ

Kapı kilidinin sıkışması nedeniyle tuvalette mahsur kalan Belçikalı vekil, çıkamadığını kaydetti. Meslektaşlarının çoktan binadan ayrıldığını aktaran Erens, telefonunu da yanına almadığı için yardım isteyemediğini belirtti.

Milletvekilinin zor anları! Gece boyunca tuvalette mahsur kaldı
Başlık ResmiMilletvekilinin zor anları! Gece boyunca tuvalette mahsur kaldı

OKSİJENSİZLİK NEDENİYLE HASTANEYE GİTTİ

Yerel saatle sabah 06.00 sularında temizlik görevlisinin kapıyı açmasıyla tuvaletten çıkabilen Erens, oksijen yetersizliği nedeniyle hastaneye kontrole gittiğini, durumunun iyi olduğunu ifade etti.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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