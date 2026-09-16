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Spor

Beşiktaş'ta Leandro Trossard gelişmesi: Kötü haberi Italiano duyurdu

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Beşiktaş'ta Leandro Trossard gelişmesi: Kötü haberi Italiano duyurdu

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, ağrıları bulunan Belçikalı yıldız Leandro Trossard'ın, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fransız ekibi Marsilya ile oynanacak maçın kadrosunda yer almayacağını açıkladı.

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Gökhan Karataş
GÖKHAN KARATAŞ

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi'nde 17 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak Olympique Marsilya maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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"TROSSARD KADRODA OLMAYACAK"

İtalyan çalıştırıcı, Leandro Trossard'ın Marsilya karşılaşmasında forma giyemeyeceğini duyurdu. Italiano, "Ağrıları nedeniyle Trossard yarın kadroda yer almayacak" ifadelerini kullandı.

Leandro Trossard, 3-0 kazandıkları Erzurumspor FK maçında fileleri havalandırdı.
Başlık ResmiLeandro Trossard, 3-0 kazandıkları Erzurumspor FK maçında fileleri havalandırdı.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen 31 yaşındaki Belçikalı futbolcu, siyah-beyazlı formayla 7 müsabakaya çıktı ve 1 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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