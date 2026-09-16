Beşiktaş'ta Leandro Trossard gelişmesi: Kötü haberi Italiano duyurdu
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, ağrıları bulunan Belçikalı yıldız Leandro Trossard'ın, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fransız ekibi Marsilya ile oynanacak maçın kadrosunda yer almayacağını açıkladı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi'nde 17 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak Olympique Marsilya maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
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"TROSSARD KADRODA OLMAYACAK"
İtalyan çalıştırıcı, Leandro Trossard'ın Marsilya karşılaşmasında forma giyemeyeceğini duyurdu. Italiano, "Ağrıları nedeniyle Trossard yarın kadroda yer almayacak" ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen 31 yaşındaki Belçikalı futbolcu, siyah-beyazlı formayla 7 müsabakaya çıktı ve 1 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.