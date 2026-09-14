Trossard mest ediyor: Belçikalı yıldız, Avrupa'da zirveye koşuyor

Beşiktaş’ın Belçikalı yıldızı, oyunuyla büyülüyor. Eski Arsenalli yıldız, Premier Lig modunu açtı! Trossard, Erzurum maçındaki istatistikleriyle Avrupa’da ikinci sıraya çıktı.

Beşiktaş, yeni transferleri ve yeni hocasıyla bu sezon bambaşka bir kimliğe bürünmüş durumda. Vincenzo İtaliano yönetiminde taraftarlarını coşturan siyah beyazlılar hem lig hem de Avrupa’da adından söz ettiriyor. Takım içinde bir isim var ki, sessiz sedasız işini yapıyor, takımın bütün yükünü çekiyor ve galibiyetlerde ‘görünmeyen kahraman’ oluyor. Bu isim Leandro Trossard. Sezon başında Arsenal’den alınan 33 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Beşiktaş formasıyla “Premier Lig” modunu açmış durumda. Tecrübeli yıldız rakiplerin sağını âdeta felç ediyor.

Trossard mest ediyor: Belçikalı yıldız, Avrupada zirveye koşuyor

EN FAZLA TOPLA BULUŞAN

Premier Lig ve Süper Lig’de toplam 244 maça çıkan Leandro Trossard; 5+ şut çektiği (6), rakip ceza sahasında topla 10+ kez buluştuğu (12) ve %80+ pas yüzdesi yakaladığı (%89) ilk mücadeleyi Beşiktaş formasıyla Erzurumspor FK’ya karşı oynadı. Bu maçta toplam 96 kez topla buluşan Trossard, ne kadar istekli ve iştahlı olduğunu da göstermiş oldu. Belçikalı yıldız, beş büyük lig dışında ELO puanına (Takımların ve oyuncuların güncel güç seviyesini sayısal olarak ölçen sistem) göre en iyi futbolcular sıralamasında 1.802 puanla ikinci sıraya çıktı.

TRİBÜNLERİN SEVGİLİSİ

Trossard, gösterişli ve şaşaalı istatistiklerin arkasına saklanmadan; doğru yerde durarak, oyunu açarak ve verilen görevi eksiksiz yaparak Beşiktaş taraftarının kısa sürede sevgilisi hâline geldi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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