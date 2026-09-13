Türkiye'nin yanı başında! Kesenin ağzını açtılar... Bu adada yaşayana 5 bin euro
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye kıyılarına yalnızca 2,1 kilometre uzaklıkta bulunan Meis Adası'nı ziyaret ederek adanın ekonomik ve demografik yapısını güçlendirmeye yönelik yeni teşvik paketini açıkladı.
Yunanistan basınından Protothema'nın haberine göre, teşviklerden adada sürekli ikamet eden haneler ile kamu çalışanları yararlanacak. Adada görev yapan kamu çalışanları, güvenlik güçleri ve silahlı kuvvetler personeline yıllık 5 bin euro maaş teşviki verilecek.
HANELERE YERLEŞİM VE İKAMET DESTEĞİ
Meis'te yaşayan hanelere de yıllık 5 bin euro yerleşim ve ikamet desteği sağlanacak. Teşvik ödemeleri vergiden muaf tutulacak ve haczedilemeyecek.
Ailelere ayrıca her reşit olmayan çocuk için bin euro ödeme yapılacak.
DESTEK İÇİN ŞARTLAR NELER?
Destekten yararlanabilmek için adada en az bir yıldır ikamet etme şartı bulunuyor. Mevcut ada sakinlerine yönelik ödemelerin 2027'nin başında başlaması, Meis'e yeni taşınacak hanelere yapılacak ödemelerin ise 2028'de başlatılması planlanıyor. Teşviklerin her yıl devam etmesi öngörülüyor.
MEİS ADASI NEREDE?
Yaklaşık 9,1 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip Meis Adası, Yunanistan ana karasına yaklaşık 580 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Ada, Antalya'nın Kaş ilçesine ise yalnızca 2,1 kilometre mesafede yer alıyor.
MEİS ADASI'NIN NÜFUSU NE KADAR?
2021 Yunanistan nüfus sayımına göre Meis Adası'nın 594 kişi civarında olduğu belirtiliyor. Nüfusun tamamı adadaki tek yerleşim merkezinde yaşıyor.