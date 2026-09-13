Türkiye'nin yanı başında! Kesenin ağzını açtılar... Bu adada yaşayana 5 bin euro

HANELERE YERLEŞİM VE İKAMET DESTEĞİ

Meis'te yaşayan hanelere de yıllık 5 bin euro yerleşim ve ikamet desteği sağlanacak. Teşvik ödemeleri vergiden muaf tutulacak ve haczedilemeyecek.

Ailelere ayrıca her reşit olmayan çocuk için bin euro ödeme yapılacak.