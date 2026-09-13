Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, Şam’da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve İçişleri Bakanı Enes Hattab ile üçlü görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Suriye ilişkileri, iş birliği alanları ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’deki temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ve Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile bir araya geldi.

Hakan Fidan’dan Şam’da üçlü zirve! Bakanlarla görüştü

Gerçekleştirilen üçlü görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve çeşitli alanlarda sürdürülen iş birliğinin yanı sıra bölgesel ve küresel alandaki son gelişmeler ele alındı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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