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Spor

Manchester City, 10 kişiyle Manchester United'ı devirdi

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Manchester City, 10 kişiyle Manchester United'ı devirdi

Manchester City, Premier Lig'de 10 kişiyle oynadığı derbi maçta Manchester United'ı 1-0 mağlup etti.

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İngiltere Premier Lig'deki derbi maçta Manchester City, deplasmanda Manchester United'ı 1-0 mağlup etti.

Manchester City'ye Old Trafford Stadı'ndaki mücadelede galibiyeti getiren golü 60. dakikada Erling Haaland attı.

Konuk takımda forma giyen Phil Foden, 23. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Sezona 4'te 4 yaparak başlayan Manchester City, aynı puana sahip Arsenal'ın ardından averajla ikinci sırada yer alıyor. Manchester United ise 4 puanla 13. sırada bulunuyor.

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Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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