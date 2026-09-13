Kosova Meclisi'nde kritik oylama! Kurti hükümeti güvenoyu aldı
Kosova'da 7 Haziran'daki erken genel seçimi ilk sırada tamamlayan Albin Kurti liderliğindeki yeni hükümet, meclisten güvenoyu aldı. Oylamada 62 milletvekili "evet", 8 milletvekili "hayır" oyu kullandı.
Kosova'da 7 Haziran'da yapılan erken genel seçimi ilk sırada tamamlayan Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje) lideri Albin Kurti öncülüğündeki yeni hükümet, Kosova Meclisi'nden güvenoyu aldı.
120 sandalyeli Kosova Meclisi'nde düzenlenen oturumda hazır bulunan 70 milletvekilinden 62'si yeni hükümet için "evet", 8'i ise "hayır" oyu kullandı.
"Hayır" oyları Kosovalı Sırp milletvekillerinden gelirken, Kosova Demokratik Partisi (PDK), Kosova Demokratik Birliği (LDK) ve Kosova'nın Geleceği İçin İttifak (AAK) partili milletvekilleri oturuma katılmadı.
Oylamanın ardından mecliste Kosova milli marşı çalındı. Marş öncesinde Sırp milletvekilleri salonu terk etti.
Kurti, dördüncü dönemine ilişkin hükümet programını ve şubat ayında kurulan hükümetteki bakanların makamlarını koruduğu yeni kabinesini açıkladıktan sonra yemin etti.
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SİYASİ KRİZ TAMAMEN SONA ERMEDİ
Peş peşe yaşanan siyasi ve anayasal krizlerle gündeme gelen Kosova'da, Başbakan Albin Kurti liderliğindeki dördüncü hükümetin kurulması siyasi krizin tamamen çözüldüğü anlamına gelmiyor.
Ülkedeki en büyük anlaşmazlığı, meclisin yeni cumhurbaşkanını seçme konusunda uzlaşı sağlayamaması oluşturuyor.
Meclisin 60 günlük süre içinde cumhurbaşkanını seçememesi durumunda Kosova'nın yeniden erken seçime gitmesi gerekecek. Bu durumda ülke, iki yıl içinde dördüncü erken seçimini gerçekleştirmiş olacak.