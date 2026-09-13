Bakan Fidan, Ahmed Şara ile Şam'da görüştü
Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından Şam'da kabul edildi.
Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'daki temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda Fidan, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara tarafından kabul edildi.
Görüşmede bölgesel ve küresel son gelişmeler ele alındı. Görüşmede Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de yer aldı.
Görüşmenin ardından Fidan'ın Şam'daki temaslarının devam etmesi bekleniyor.
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