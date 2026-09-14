İsmail Kartal'dan oyuncularına: "Bizi bekleyen kupalar var"

F.Bahçe, geri dönen hocasıyla yeni umutlara yelken açıyor. Lige istediği başlangıcı yapamayan sarı lacivertliler, İsmail Kartal’ın istifa krizini aştığı haftayı Gaziantep galibiyetiyle taçlandırıp yeniden zirve yarışına katılma hedefinde.

Roma’ya niyetlenip kendini yakan İsmail Kartal, geri döndüğü Fenerbahçe’yi zirveye uçurmakta kararlı. İstifadan dönen tecrübeli hoca, istediği gibi başlayamadığı ligde Gaziantep deplasmanıyla yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Önceki gün oyuncularıyla yaptığı toplantıda şampiyonluk vurgusu yapan İsmail Kartal, Gaziantep seferi öncesi de “Kötü günler geride kaldı. Şimdi her şeyi unutup sadece işimize odaklanacağız. Birlik olup zirveye yürüyeceğiz. Bizi bekleyen kupalar var” sözleriyle takımına güven aşıladı.

GAZA BASMA ZAMANI

Avrupa’daki performanstan duyduğu memnuniyeti dile getiren İsmail Kartal, “Ligde çok daha fazlasını yapabiliriz. Sadece motivasyonumuzu artırmamız gerek” derken, millî araya kadar kayıp istemediğinin altını çizdi. Bireysel performanslarda eksikler olduğunun altını çizen İsmail Hoca, “Aramıza geç katılanlar, sakatlık yaşayanlar oldu. Bunun sıkıntılarını çekiyoruz. Ama önümüz açık. Gaziantep ve Eyüp maçlarını kazandıktan sonra toparlanmak için zamanımız olacak. Artık hız kesmeden ilerlememiz gerekiyor” diye konuştu.

İsmail Kartal

AVRUPA’DAKİ GİBİ

Lyon ve Roma maçlarındaki oyuna dikkat çeken İsmail Kartal, “Ligde de aynı performansı sergilememiz hâlinde önümüzde kimse duramaz” iddiasında bulundu. Sarı lacivertliler, dün son çalışmasını yaptıktan sonra özel uçakla Gaziantep’e gitti.

ROMA SİSTEMİ

Şampiyonlar Ligi’ndeki Roma sınavına üçlü orta sahayla çıkan İsmail Kartal, Gaziantep karşısında da sistemi değiştirmeyecek. Kadroda fazla değişiklik yapmayacak Kartal, Kerem’in yerine Oğuz’a şans verecek. Avrupa’da cezası sebebiyle oynayamayan Guendouzi formasına kavuşacak.

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