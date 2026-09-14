Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

İsmail Kartal'dan oyuncularına: "Bizi bekleyen kupalar var"

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
İsmail Kartal'dan oyuncularına:

F.Bahçe, geri dönen hocasıyla yeni umutlara yelken açıyor. Lige istediği başlangıcı yapamayan sarı lacivertliler, İsmail Kartal’ın istifa krizini aştığı haftayı Gaziantep galibiyetiyle taçlandırıp yeniden zirve yarışına katılma hedefinde.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A
Mehmet Emin Uluç
MEHMET EMİN ULUÇ

Roma’ya niyetlenip kendini yakan İsmail Kartal, geri döndüğü Fenerbahçe’yi zirveye uçurmakta kararlı. İstifadan dönen tecrübeli hoca, istediği gibi başlayamadığı ligde Gaziantep deplasmanıyla yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Önceki gün oyuncularıyla yaptığı toplantıda şampiyonluk vurgusu yapan İsmail Kartal, Gaziantep seferi öncesi de “Kötü günler geride kaldı. Şimdi her şeyi unutup sadece işimize odaklanacağız. Birlik olup zirveye yürüyeceğiz. Bizi bekleyen kupalar var” sözleriyle takımına güven aşıladı.

ÖNERİLEN HABERLER
ÖZEL │ Greenwood için Fransızlardan olay sözler: 39 milyon euro ona az
SPOR

ÖZEL │ Greenwood için Fransızlardan olay sözler: 39 milyon euro ona az

GAZA BASMA ZAMANI

Avrupa’daki performanstan duyduğu memnuniyeti dile getiren İsmail Kartal, “Ligde çok daha fazlasını yapabiliriz. Sadece motivasyonumuzu artırmamız gerek” derken, millî araya kadar kayıp istemediğinin altını çizdi. Bireysel performanslarda eksikler olduğunun altını çizen İsmail Hoca, “Aramıza geç katılanlar, sakatlık yaşayanlar oldu. Bunun sıkıntılarını çekiyoruz. Ama önümüz açık. Gaziantep ve Eyüp maçlarını kazandıktan sonra toparlanmak için zamanımız olacak. Artık hız kesmeden ilerlememiz gerekiyor” diye konuştu.

İsmail Kartal
Başlık Resmiİsmail Kartal

AVRUPA’DAKİ GİBİ

Lyon ve Roma maçlarındaki oyuna dikkat çeken İsmail Kartal, “Ligde de aynı performansı sergilememiz hâlinde önümüzde kimse duramaz” iddiasında bulundu. Sarı lacivertliler, dün son çalışmasını yaptıktan sonra özel uçakla Gaziantep’e gitti.

ROMA SİSTEMİ

Şampiyonlar Ligi’ndeki Roma sınavına üçlü orta sahayla çıkan İsmail Kartal, Gaziantep karşısında da sistemi değiştirmeyecek. Kadroda fazla değişiklik yapmayacak Kartal, Kerem’in yerine Oğuz’a şans verecek. Avrupa’da cezası sebebiyle oynayamayan Guendouzi formasına kavuşacak.

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
SENARİSTLER İFADE VERECEK
SENARİSTLER İFADE VERECEK
Kozinoğlu soruşturmasında 'Kurtlar Vadisi Pusu' detayı
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
İstanbul'da yolcu otobüsü bariyerlere çarpıp alev aldı
ASLAN ZİRVEYİ BIRAKMADI
ASLAN ZİRVEYİ BIRAKMADI
Galatasaray tek attı, üç aldı
HEPSİ BOYA KUTULARINDAN ÇIKTI
HEPSİ BOYA KUTULARINDAN ÇIKTI
İsrail-GKRY hattında dikkat çeken operasyon
177 SENE ÖNCE ÜZERİ KAPATILDI
177 SENE ÖNCE ÜZERİ KAPATILDI
Ayasofya’nın kayıp hatları aranıyor
TROSSARD MEST EDİYOR
TROSSARD MEST EDİYOR
Belçikalı yıldız, Avrupa'da zirveye koşuyor
"BİZİ BEKLEYEN KUPALAR VAR"
İsmail Kartal'dan şampiyonluk vurgusu
80'LERDE BUNLAR OLUR MUYDU?
80'LERDE BUNLAR OLUR MUYDU?
Değişen sadece kıyafetler olmadı
"HAKEMLİK HAYATINI BİTİRİRİM"
Okan Buruk'tan olay sözler
TESLİMAT FORMÜLÜNÜ YAZDILAR
TESLİMAT FORMÜLÜNÜ YAZDILAR
ABD Kongre raporunda F-35 sürprizi!
"GÖRMEZDEN GELMEK ZOR"
İsrail basınından Erdoğan itirafı!
DİYARBAKIR'DA GOL SAĞANAĞI
DİYARBAKIR'DA GOL SAĞANAĞI
Orban hat-trick yaptı, Amedspor farklı kazandı
İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ!
İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ!
İşte İstanbul'da dar gelirliye kiralanacak evler
BU ADADA YAŞAYANA 5 BİN EURO
BU ADADA YAŞAYANA 5 BİN EURO
Türkiye'nin yanı başında! Kesenin ağzını açtılar...
NÜFUSUNU 235'E KATLADI
NÜFUSUNU 235'E KATLADI
1.700 kişilik ilçeye 400 bin ziyaretçi geldi
GÜNEŞ İLE ANLAŞMA YAKIN
GÜNEŞ İLE ANLAŞMA YAKIN
G.Saray derbisinde takımın başında olabilir
"SAMSUN'A MÜJDELERLE GELDİM"
17 milyar TL'lik dev sağlık tesisi resmen açıldı
"KIRIKKALE'DEN YOLA ÇIKARDIK"
Bir kente daha 'hızlı tren' müjdesi! Uraloğlu duyurdu
BAKAN FİDAN CEVAP VERDİ
BAKAN FİDAN CEVAP VERDİ
Suriye'de Türkçenin müfredattan çıkarılması tartışılıyordu
GERÇEK MESLEĞİ ŞAŞIRTTI
GERÇEK MESLEĞİ ŞAŞIRTTI
'Başkomiserim' dedi, kameraya yakalandı!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Ayasofya’nın kayıp hatları aranıyor: 177 sene önce üzeri kapatıldı
Ayasofya’nın kayıp hatları aranıyor
Kaydet
Emevi Camii’nde bir cuma namazı
Emevi Camii’nde bir cuma namazı
Kaydet
Müjde, maaşlardan yapılacak o kesinti tarihe karıştı! Herkes rahat bir nefes aldı...
Müjde, maaşlardan yapılacak o kesinti tarihe karıştı! Herkes rahat bir nefes aldı...
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.