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Film sahnesi gibi olay! Polisin şüphesi yanıltmadı, Arnavutköy’de başlayan kovalamaca Avcılar’da sona erdi

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Arnavutköy’de polisin ikazına uymayan şüpheli sürücü kilometrelerce süren kovalamacanın ardından Avcılar’da gözaltına alındı. Sürücünün plakasının sahte olduğu ve çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

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Arnavutköy’de bir sürücüden şüphelenen polis ekipleri sürücüyü durdurmak istedi, polisin ‘Dur’ ihtarına uymayan sürücü kaçtı. Takibi sürdüren Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 yaşındaki şüpheli Avcılar'da yakalandı.

Film sahnesi gibi olay! Polisin şüphesi yanıltmadı, Arnavutköy’de başlayan kovalamaca Avcılar’da sona erdi
Başlık ResmiFilm sahnesi gibi olay! Polisin şüphesi yanıltmadı, Arnavutköy’de başlayan kovalamaca Avcılar’da sona erdi

PLAKASI SAHTEYMİŞ

Yapılan incelemede sürücünün 30 yaşındaki S.A. olduğu belirlenirken, şüphelinin kullandığı araçtaki plakanın sahte olduğu tespit edildi. S.A.'nın hırsızlık başta olmak üzere çok sayıda suç kaydının bulunduğu ve hakkında arama kaydı olduğu da öğrenildi.

Film sahnesi gibi olay! Polisin şüphesi yanıltmadı, Arnavutköy’de başlayan kovalamaca Avcılar’da sona erdi
Başlık ResmiFilm sahnesi gibi olay! Polisin şüphesi yanıltmadı, Arnavutköy’de başlayan kovalamaca Avcılar’da sona erdi

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan şüphelinin kaçtığı anlar güvenlik ve cep telefonu kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan S.A. işlemlerinin yapılması üzere emniyete götürüldü.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Arnavutköy
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