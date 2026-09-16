Boğazına oyuncak kaçan çocuktan 20 gün sonra acı haber
Mardin'in Artuklu ilçesinde boğazına oyuncak kaçan 5 yaşındaki çocuk, 20 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Dara Mahallesi'nde iddiaya göre, boğazına oyuncak kaçan 5 yaşındaki Mehmet Selim Baran, kaldırıldığı hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edildi.
20 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Baran, doktorların tüm çabalarına rağmen 20 gündür süren hayat mücadelesini kaybetti.
Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Baran'ın cenazesinin Dara Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR