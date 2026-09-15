Juventus CEO’sundan Vlahovic itirafı: "Bizi değil Beşiktaş’ı seçti"

Sırp golcünün takımda kalması için çok ciddi bir teklif yaptıklarını söyleyen Carnevali, "Ancak kendisini kalmaya ikna edemedik. Biz de peşini bıraktık" dedi.

Beşiktaş’ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Dusan Vlahovic için Juventus cephesinden transfer itirafı geldi. Sırp golcünün geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken, takımda kalması için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Juventus CEO’su Giovanni Carnevali, buna rağmen Vlahovic’i ikna edemediklerini söyledi. Rai Radio 1’de yayınlanan “Radio Anch’io Sport” programına konuk olan Carnevali, “Juventus ekonomik olarak Vlahovic’e ciddi bir teklifte bulundu. Yine de bu teklifi kabul etmedi” dedi.



Dusan Vlahovic (sağda)

TERCİHİNE SAYGI DUYDUK

Vlahovic’in, kendisini ısrarla isteyen Beşiktaş’ı tercih ettiğini vurgulayan Carnevali “Biz de bu tercihe saygı duyduk ve peşini bıraktık” itirafında bulundu. Kısa sürede Beşiktaş taraftarının sevgilisi hâline gelen Vlahovic, Sırp basınına yaptığı açıklamada “Her şeyden önce beni transfer etmek için gösterdikleri istek kararımda çok etkili oldu. Beşiktaş başkanı ve sportif direktörü Belgrad’a geldi, görüşmeler yaptık. İtaliano ile yaptığım telefon görüşmesinden sonra tamamen ikna oldum” ifadelerini kullanmıştı.

SALAH’I DEĞİL ONU İSTERİM

Beşiktaş, Vlahovic’ten önce, Trabzonspor’un aldığı Salah ile görüşmeler yapmış, iş imzaya kalmıştı. O dönemde Salah’ın menajeri ekstra ücretler talep edince transfer durduruldu. Vincenzo İtaliano da “Salah’tan çok Vlahovic’i isterim” deyince Sırp golcüye imza attırıldı.

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