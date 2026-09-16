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Yaşam

Ünlü peynirin sırrı ortaya çıktı: Gerçeğini bu detay ele veriyor! Fiyatı bin 700 lira

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Ünlü peynirin sırrı ortaya çıktı: Gerçeğini bu detay ele veriyor! Fiyatı bin 700 lira

Karaman’ın Ayrancı ilçesine bağlı Divle köyünde, 36 metre derinliğindeki mağarada yaklaşık 6 ay olgunlaştırılan coğrafi işaretli Divle Obruk Peyniri satışa hazırlanıyor. Bu yıl 42 ton üretilen peynirin fiyatı, kargo ve paketleme masraflarıyla birlikte bin 700 liraya kadar çıkıyor. Mağarada yaklaşık 6 ay olgunlaşmaya bırakılan peynir tulumları, obruğa beyaz olarak girip kırmızı renge bürünerek çıkıyor.

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Coğrafi işaretli peynirin yapımının ilk aşamasında nisan ve mayıs aylarında otlayan koyun ve keçilerin sütünden elde edilen peynirler, kuzu ve oğlak derilerine basılıyor.

Ünlü peynirin sırrı ortaya çıktı: Gerçeğini bu detay ele veriyor! Fiyatı bin 700 lira
Başlık ResmiÜnlü peynirin sırrı ortaya çıktı: Gerçeğini bu detay ele veriyor! Fiyatı bin 700 lira

Köylüler tarafından hazırlanan peynir tulumları, daha sonra 250 metre uzunluğunda ve 36 metre derinliğindeki "obruk" adı verilen mağaraya bırakılıyor. Mağarada yaklaşık 6 ay olgunlaşmaya bırakılan peynir tulumları, mağaranın özel florası sayesinde obruğa beyaz olarak girip kırmızı renge bürünerek çıkıyor.

Ünlü peynirin sırrı ortaya çıktı: Gerçeğini bu detay ele veriyor! Fiyatı bin 700 lira
Başlık ResmiÜnlü peynirin sırrı ortaya çıktı: Gerçeğini bu detay ele veriyor! Fiyatı bin 700 lira
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"BU YIL 42 TON PEYNİR ÜRETİLDİ"

Bu yıl iklim şartlarının ve mera verimliliğinin iyi olması nedeniyle bereketli bir sezon geçirdiklerini belirten Divle Köyü Muhtarı Tacettin Durna, mağarada yaklaşık 42 ton peynir bulunduğunu ifade etti. Durna, "Buraya konulan peynirler, nisan-mayıs aylarında tamamen doğada otlayan hayvanların sütlerinden üretilir. Vatandaşlarımız peynirleri ürettikten sonra tulumları buraya bırakırlar. Yaklaşık 6 aylık olgunlaşma sürecinde mağaraya beyaz olarak giren tulumlar, kırmızı halde çıkar. Yaklaşık ekim-kasım aylarında satışlar başlar. Fiyatlar bin 200 ile bin 700 lira arasında değişiyor. Yerinde satış yapanlar bin 200 lira civarında satabiliyor. Bunun üzerine kargo ve paketleme gibi masraflar eklendiğinde fiyat bin 700 liraya kadar çıkabiliyor" dedi.

Ünlü peynirin sırrı ortaya çıktı: Gerçeğini bu detay ele veriyor! Fiyatı bin 700 lira
Başlık ResmiÜnlü peynirin sırrı ortaya çıktı: Gerçeğini bu detay ele veriyor! Fiyatı bin 700 lira

DİVLE OBRUK PEYNİRİ’NİN GERÇEĞİ BÖYLE ANLAŞILIYOR

Divle Obruk Peynirinin en büyük ayırt edici özelliğinin tulumun rengi olduğunu vurgulayan Durna, tüketicileri sahte ürünlere karşı uyararak şunları söyledi:

"Bu mağaranın en önemli özelliklerinden biri de tulumlara kırmızı renk katan bakteridir. Bu bakteri sayesinde hem peynirimizin rayihası değişir hem de peynir burada kendine has özelliğini tam olarak kazanır. Uzmanlar tarafından bu bakterinin dünyanın başka hiçbir yerinde oluşmadığı ve yaklaşık 500 yılda meydana geldiği söyleniyor. Divle Obruk Peynirinin tulumunun dışı mutlaka kırmızıdır. Dışı kırmızı olmayan peynir kesinlikle Divle Obruk Peyniri değildir. Kolaylıkla taklit edilebilecek bir özellik değil ancak insanlar değişik yöntemlerle birtakım sahtekarlıklar yapabiliyor. Biz de bunlara elimizden geldiğince İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, muhtarlığımız ve üreticilerimizin ihbarları doğrultusunda müdahale etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Ünlü peynirin sırrı ortaya çıktı: Gerçeğini bu detay ele veriyor! Fiyatı bin 700 lira
Başlık ResmiÜnlü peynirin sırrı ortaya çıktı: Gerçeğini bu detay ele veriyor! Fiyatı bin 700 lira
Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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