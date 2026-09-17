Torreira'nın beklediği haber geldi! 26 kişilik listede yer aldı

Galatasaray'ın yıldız orta sahası Lucas Torreira, Uruguay Milli Takımı'nın açıklanan 26 kişilik kadrosunda yer aldı. Torreira son olarak Haziran 2025'te milli takıma davet edilmişti ancak oynanan iki karşılaşmada da süre alamamıştı.

Uruguay Milli Futbol Takımı'nın 26 kişilik kadrosu açıklandı. Teknik direktör Diego Forlan açıklanan geniş kadroda Galatasaray'dan Lucas Torreira'ya da yer verdi.

Uruguay'ın Japonya, Güney Kore ve Hindistan ile oynayacağı hazırlık maçının kadrosunda şu isimler yer alacak:

Santiago Mele, Christopher Fiermarin, Thiago Cardozo, Guillermo Varela, Martin Mendez, Santiago Mourino, Sebastian Caceres, Ronald Araujo, Jose Maria Gimenez, Juan Rodriguez, Mathias Olivera, Juan Manuel Sanabria, Joaquin Piquerez, Rodrigo Bentancur, Facundo Bernal, Lucas Torreira, Federico Valverde, Rodrigo Zalazar, Brian Rodriguez, Facundo Pellistri, Maximiliano Araujo, Giorgian De Arrascaeta, Martin Satriano, Federico Vinas, Rodrigo Aguirre, Darwin Nunez

Torreiranın beklediği haber geldi! 26 kişilik listede yer aldı

2025'TE DE DAVET EDİLMİŞTİ

Torreira, son olarak Haziran 2025'te milli takıma davet edilmişti ancak oynanan iki karşılaşmada da oyuna alınmamıştı.



Torreira, ülkesinin formasını en son Eylül 2022'deki İran karşılaşmasında giydi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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