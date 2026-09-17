Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Torreira'nın beklediği haber geldi! 26 kişilik listede yer aldı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Torreira'nın beklediği haber geldi! 26 kişilik listede yer aldı
Başlık ResmiTorreiranın beklediği haber geldi! 26 kişilik listede yer aldı

Galatasaray'ın yıldız orta sahası Lucas Torreira, Uruguay Milli Takımı'nın açıklanan 26 kişilik kadrosunda yer aldı. Torreira son olarak Haziran 2025'te milli takıma davet edilmişti ancak oynanan iki karşılaşmada da süre alamamıştı.

Kaydet
a- | +A

Uruguay Milli Futbol Takımı'nın 26 kişilik kadrosu açıklandı. Teknik direktör Diego Forlan açıklanan geniş kadroda Galatasaray'dan Lucas Torreira'ya da yer verdi.

ÖNERİLEN HABERLER
Galatasaray
SPOR

Galatasaray'da Torreira sevinci: Her maç oynadı, sezona çok iyi başladı

Uruguay'ın Japonya, Güney Kore ve Hindistan ile oynayacağı hazırlık maçının kadrosunda şu isimler yer alacak:

Santiago Mele, Christopher Fiermarin, Thiago Cardozo, Guillermo Varela, Martin Mendez, Santiago Mourino, Sebastian Caceres, Ronald Araujo, Jose Maria Gimenez, Juan Rodriguez, Mathias Olivera, Juan Manuel Sanabria, Joaquin Piquerez, Rodrigo Bentancur, Facundo Bernal, Lucas Torreira, Federico Valverde, Rodrigo Zalazar, Brian Rodriguez, Facundo Pellistri, Maximiliano Araujo, Giorgian De Arrascaeta, Martin Satriano, Federico Vinas, Rodrigo Aguirre, Darwin Nunez

Torreiranın beklediği haber geldi! 26 kişilik listede yer aldı
Başlık ResmiTorreiranın beklediği haber geldi! 26 kişilik listede yer aldı

2025'TE DE DAVET EDİLMİŞTİ

Torreira, son olarak Haziran 2025'te milli takıma davet edilmişti ancak oynanan iki karşılaşmada da oyuna alınmamıştı.

Torreira, ülkesinin formasını en son Eylül 2022'deki İran karşılaşmasında giydi.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
LGBT FONU İÇ SAVAŞ İÇİN!
LGBT FONU İÇ SAVAŞ İÇİN!
Sapkın derneklerin tek hedefi ahlaksızlık değil
TARLADA 5, MARKETTE 100 TL!
TARLADA 5, MARKETTE 100 TL!
Zincire halka eklendi fiyatlar katlandı
HUSİLER CEPHEYİ BÜYÜTÜYOR
HUSİLER CEPHEYİ BÜYÜTÜYOR
Bütün dengeler bir anda değişiyor
AİLENİN KORUNMASINA KARŞILAR
AİLENİN KORUNMASINA KARŞILAR
Yeni Parti ve DEM Parti operasyonları istemiyor!
İKİ YÜZLÜ KANARYA
İKİ YÜZLÜ KANARYA
Avrupa'da bileği bükülmüyor, ligde darmadağın
EMEKLİ UZMAN ÇAVUŞ DEHŞET SAÇTI
EMEKLİ UZMAN ÇAVUŞ DEHŞET SAÇTI
Boşandığı eşini ve oğlunu vurup intihar etti
GIDA TERÖRÜ VAR MIYMIŞ?
GIDA TERÖRÜ VAR MIYMIŞ?
Milyonları etkileyen tezgâh deşifre oldu
'ÖNCE ÇIK, BUNUN HESABINI VER'
'ÖNCE ÇIK, BUNUN HESABINI VER'
Aziz Yıldırım'dan ünlü yorumcuya yaylım ateşi!
PERSONEL ÇOK, HİZMET YOK!
PERSONEL ÇOK, HİZMET YOK!
Okul temizliği için üç formül masada
DIŞ DESTEKLER KONTROL EDİLMELİ!
DIŞ DESTEKLER KONTROL EDİLMELİ!
LGBT’yi istihbarat örgütleri besliyor
FED KARARI SİNİRLENDİRDİ
FED KARARI SİNİRLENDİRDİ
Trump: Faizi hemen düşürün
ARACI SAYISI DÜŞECEK
ARACI SAYISI DÜŞECEK
Hal Yasası’nın yeni dönemde çıkarılması bekleniyor
İPHONE 17'Yİ GERİDE BIRAKTI
İPHONE 17'Yİ GERİDE BIRAKTI
En çok satan telefon serisi belli oldu
FAİZ KARARI AÇIKLANDI!
FAİZ KARARI AÇIKLANDI!
Üç yıl sonra ilk gerçekleşti
SALDIRILAR DERHAL SONA ERMELİ
SALDIRILAR DERHAL SONA ERMELİ
Dışişleri: Mekke'nin hedef alınmasını kınıyoruz
"ENFLASYON ÇOK YÜKSEK"
Fed faiz artırdı, Başkan Warsh konuştu
"PISA'DA OKULLARI BİZ SEÇTİK"
OECD direktörü gazetemize açıkladı!
TURNE GELİRİ GAZZE'YE
TURNE GELİRİ GAZZE'YE
Bağışıyla Sheeran ve Kraft'a meydan okudu!
BUNUN ADINA 'HOŞGÖRÜ' DEDİ
BUNUN ADINA 'HOŞGÖRÜ' DEDİ
Pişkin açıklamalar! "Dünyanın en ahlaklı ordusuyuz"
FED KARARINA DAYANAMADI!
FED KARARINA DAYANAMADI!
Altında ibre tersine döndü
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Adana’da emekli uzman çavuş dehşet saçtı! Boşandığı eşini ve oğlunu vurup intihar etti
Adana'da aile faciası! Boşandığı eşini ve oğlunu vurup intihar etti
Kaydet
Dolmabahçe Sarayı'nın önünde yanan araç kullanılamaz hale geldi
Dolmabahçe Sarayı'nın önünde yanan araç kullanılamaz hale geldi
Kaydet
İstanbul'da feci kaza! 2'si ağır 9 kişi yaralandı
İstanbul'da feci kaza! 2'si ağır 9 kişi yaralandı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.