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Dünya

Türkiye’nin savunma sanayiindeki başarısı Polonya'nın radarında: Devasa bir sıçrama

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Türkiye’nin savunma sanayiindeki başarısı Polonya'nın radarında: Devasa bir sıçrama
Başlık ResmiTürkiye’nin savunma sanayiindeki başarısı Polonyanın radarında: Devasa bir sıçrama "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Türkiye’nin son 20 yılda savunma sanayisinde gerçekleştirdiği dönüşümü örnek aldıklarını belirterek, “Türkiye devasa bir sıçrama gerçekleştirdi” dedi. Türkiye’nin kendi askeri teçhizat ihtiyacının büyük bölümünü karşıladığını vurgulayan Kosiniak-Kamysz, aynı modeli Polonya’da da hayata geçirmek istediklerini söyledi.

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Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz 8-11 Eylül'de Kielce şehrinde düzenlenen 34. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada Türk savunma sanayisinin son yıllarda gerçekleştirdiği dev sıçramayı övdü.

Türkiye’nin savunma sanayiindeki başarısı Polonyanın radarında: Devasa bir sıçrama
Başlık ResmiTürkiye’nin savunma sanayiindeki başarısı Polonyanın radarında: Devasa bir sıçrama

TÜRKİYE'YE ÖVGÜ YAĞMURU

Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Türkiye'nin yalnızca üretim yapıp kendi ihtiyaçları için satın almadığını, aynı zamanda ihracat yaptığını, ihracatı teşvik ettiğini söyledi. Savunma Bakanı Kosiniak-Kamysz, "Bu Polonya’da da uygulamak istediğimiz bir model. Türkiye devasa bir sıçrama gerçekleştirdi. 20 yıl içerisinde büyük bir dönüşüm yaşadı. Geçmişte kendi ihtiyaçları için gereken teçhizatın yalnızca yüzde 20’sini üretiyor, yüzde 80’ini ise yurt dışından satın alıyordu. Bugün ise bu oranları tamamen tersine döndürmüş durumda" dedi. Kosiniak-Kamysz günümüz itibarıyla Polonya'da bu oranın yüzde 50'ye yüzde 50 olduğunu söyledi.

Türkiye’nin savunma sanayiindeki başarısı Polonyanın radarında: Devasa bir sıçrama
Başlık ResmiTürkiye’nin savunma sanayiindeki başarısı Polonyanın radarında: Devasa bir sıçrama

"GÜÇLÜ BİR POLONYA’NIN İNŞASI KONUSUNDA TÜM SORUMLULUĞU ÜSTLENİYORUZ"

Hükümet olarak güçlü ve güvenli bir Polonya'nın inşası konusunda tüm sorumluluğu üstlendiklerini belirten Wladyslaw Kosiniak-Kamysz Ukrayna'da sürmekte olan savaşın ne kadar tehlikeli bir dönemde yaşadıklarını anlamalarını sağladığını ifade etti.

"Polonya hükümeti ve parlamentodaki çoğunluk olarak güçlü ve güvenli bir Polonya’nın inşası konusunda tüm sorumluluğu üstleniyoruz. Önümüze çıkarılan hiçbir engel güvenli sınırların oluşturulması, ordumuzun güçlendirilmesi ve Polonya ordusu askerlerinin en iyi kişisel teçhizatla donatılması yolundaki yürüyüşümüzü durduramayacak" diyen Kosiniak-Kamysz, ülkesinin artık sadece satın alan değil, aynı zamanda üreten bir ülke olmaya başladığını belirtti.

Türkiye’nin savunma sanayiindeki başarısı Polonyanın radarında: Devasa bir sıçrama
Başlık ResmiTürkiye’nin savunma sanayiindeki başarısı Polonyanın radarında: Devasa bir sıçrama

Fuarda Polonya Silahlanma Grubu tarafından amfibi zırhlı muharebe aracı Borsuk temel alınarak geliştirilen 40 tonluk yeni ağır zırhlı muharebe aracının prototipinin sergilenmesinden duyduğu onuru dile getiren Kosiniak-Kamysz, "Kendi gücümüze inanalım ve bunu inşa edelim, çünkü yalnızca güçlü olanları savunmak isterler" şeklinde konuştu.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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