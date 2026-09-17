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Yaşam

Fırtına zor anlar yaşattı! Genç kız bir sağa bir sola savruldu

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Fırtına zor anlar yaşattı! Genç kız bir sağa bir sola savruldu
Başlık ResmiFırtına zor anlar yaşattı! Genç kız bir sağa bir sola savruldu

Aksaray'da dün yaşanan fırtınada iş yerinin önünde oturan genç kızların güneşlik şemsiyenin uçmaması için verdikleri mücadele ilginç görüntüler oluşturdu. Şemsiyeyi kapatmak isteyen genç kız fırtınanın da etkisiyle sağa sola savruldu.

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Aksaray'ın Tacin Mahallesi'nde bulunan bir kadın kuaför dükkanının bahçesinde bulunan şemsiye, kuvvetli rüzgar nedeniyle yerinden çıktı. O sırada bahçede oturan kuaför personeli Aysima Yeşilöz (19) ile Miray Özakaya, şemsiyeyi tutmaya çalıştı.

BİR SAĞA BİR SOLA SAVRULDU

Bir süre tuttuktan sonra şemsiyeyi kapatmak isteyen Aysima Yeşilöz, yerinden kalkarak şemsiyeyi yerinden çıkardı. Ancak fırtınanın şiddetiyle genç kız elindeki şemsiyeyle sağa sola savruldu.

Fırtına zor anlar yaşattı! Genç kız bir sağa bir sola savruldu
Başlık ResmiFırtına zor anlar yaşattı! Genç kız bir sağa bir sola savruldu

MÜCADELENİN ARDINDAN KAPATABİLDİ

Şemsiyeyi tutmakta güçlük çeken Yeşilöz'ün o anları anbean güvenlik kamerasına yansırken, diğer arkadaşının da müdahalesiyle şemsiye bir süre sonra kapatılabildi.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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