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Dünya

Dikkat çeken 'Esad' detayı! Suriye'de 6 Mart Sahil Olayları davasında karar verildi

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Dikkat çeken 'Esad' detayı! Suriye'de 6 Mart Sahil Olayları davasında karar verildi
Başlık ResmiDikkat çeken Esad detayı! Suriyede 6 Mart Sahil Olayları davasında suçlular için karar verildi

Suriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye ve Tartus illerini kapsayan sahil bölgesinde 6 Mart 2025'te yaşanan saldırı olaylarına ilişkin yargılanan 4 sanık hakkında karar çıktı. Sanıkların devrik Esad rejiminin unsurları olduğu detayı dikkat çekti.

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Halep Askeri Ceza Mahkemesi, Tartus ve Lazkiye illeri ile Ceble ve Banyas ilçelerini kapsayan sahil bölgesinde 6 Mart 2025 ve sonrasında yaşanan ihlallere karıştıkları gerekçesiyle yargılanan 4 sanık hakkında hüküm verdi.

Mahkeme, sanıklardan birini idama, birini müebbet hapse ve birini 20 yıl hapse mahkum etti. Bir sanık ise suçlamalardan beraat etti.

20 yıl hapis cezası alan sanığın Suriye ordusunda görev yaptığı, diğer sanıkların ise devrik Esad rejiminin unsurları oldukları öğrenildi.

Dikkat çeken Esad detayı! Suriyede 6 Mart Sahil Olayları davasında suçlular için karar verildi
Başlık ResmiDikkat çeken Esad detayı! Suriyede 6 Mart Sahil Olayları davasında suçlular için karar verildi

6 MART SAHİL OLAYLARINDA NE OLDU?

Devrik rejim unsurları, 6 Mart 2025'te Tartus ve Lazkiye illeri ile Ceble ve Banyas ilçelerini kapsayan sahil bölgesinde, İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerinin yol kontrol noktalarına ve ordu karakollarına kapsamlı bir saldırı düzenlemişti.

Saldırıda, güvenlik güçleri ve sivillerden yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, bunun üzerine Savunma Bakanlığı bölgeye askeri takviye göndermişti.

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Şam yönetimi, olaylara müdahil olan ve "disiplinsiz unsurlar" olarak tanımladığı kişilerin, sahil bölgesinde öldürme, hırsızlık ve cinayet gibi ihlallerde bulunduklarını bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 9 Mart'ta, olaylarla ilgili gerekli işlemlerin yapılması için Gerçekleri Araştırma Komitesi ve Toplumsal Barışı Koruma Yüksek Komitesi kurulması kararı almıştı.

Suriye Sahil Bölgesi Olaylarını Araştırma ve Gerçekleri İnceleme Komitesinin yayımladığı raporda, 6 Mart'taki olaylarla ilgili savcılığa sevk edilen 563 sanıktan 298'inin sivillere yönelik ihlallerde, 265'inin ise kamu güvenlik güçleri ve Suriye ordusuna yönelik saldırılarda bulunmakla suçlandığı belirtilmişti.

Komitenin raporuna göre, 4 gün süren şiddet olaylarında büyük çoğunluğu sivil (90'ı kadın) olmak üzere toplam 1426 kişi hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Dikkat çeken Esad detayı! Suriyede 6 Mart Sahil Olayları davasında suçlular için karar verildi
Başlık ResmiDikkat çeken Esad detayı! Suriyede 6 Mart Sahil Olayları davasında suçlular için karar verildi
Dikkat çeken Esad detayı! Suriyede 6 Mart Sahil Olayları davasında suçlular için karar verildi
Başlık ResmiDikkat çeken Esad detayı! Suriyede 6 Mart Sahil Olayları davasında suçlular için karar verildi
Dikkat çeken Esad detayı! Suriyede 6 Mart Sahil Olayları davasında suçlular için karar verildi
Başlık ResmiDikkat çeken Esad detayı! Suriyede 6 Mart Sahil Olayları davasında suçlular için karar verildi
Dikkat çeken Esad detayı! Suriyede 6 Mart Sahil Olayları davasında suçlular için karar verildi
Başlık ResmiDikkat çeken Esad detayı! Suriyede 6 Mart Sahil Olayları davasında suçlular için karar verildi
Editör : ALİ TÜFEKÇİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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