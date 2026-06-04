Dedelerinin Osmanlı döneminde asker olarak birçok cephede savaştığını söyleyen Suriye’deki Nusayriler “Türklerle bir sıkıntımız yok. Bize en büyük zararı Esad ailesi verdi” dedi.

YILMAZ BİLGEN- Türkiye gazetesi, Suriye’nin Lazkiye şehrindeki Nusayri köylerine girdi. Gazetemize konuşan Nusayri köylüler, bölünmeyi istemediklerini ve Suriye halkının bileşeni olarak kalacaklarını söyledi.

Devrim sonrası AFAD ve Türk STK’ların Nusayri köylerine yardım dağıttığını söyleyen Nusayriler “Türkiye ve Türklerle ne geçmişte sorun yaşadık ne de bundan sonra yaşarız. Türkiye’nin gelişmişliği hepimizin gurur kaynağı” ifadesini kullandı.

ETLE TIRNAK GİBİYİZ

Gezdiğimiz Nusayri köylerinden 3000 nüfuslu Bellura’nın muhtarı Cemal Ali Hatim, kendisinin Osmanlıda ilim ehli El Hatim ailesine mensup olduğunu anlattı. “Osmanlı bize zulmetmedi” diyen 65 yaşındaki Cemal Ali Hatim şunları söyledi:

"Dedelerimiz, Türklerle birçok cephede Osmanlı askeri olarak aynı safta savaştı. Türklerle geçmişte hiçbir sıkıntımız olmadı. Bundan sonra da olmaz. Avrupa’da birçok şehri gezdim. İstanbul’a hayran kaldım. Türkiye’nin gelişmişliği hepimizi gururlandırıyor. Dayım, halam ve kuzenlerim Hatay, Mersin, İstanbul gibi şehirlerde yaşıyor. Tüm bu müştereklerimize rağmen aramızda fitne tohumları ekmeye çalışıyorlar. Buna izin vermemeliyiz. Özellikle sosyal medyada üretilen yalanlar kardeşliğimize, birliğimize zarar vermek isteyen harici merkezlerin işi. Burada Bayırbucak Türkmenleriyle de tarihî komşuluğumuz var. Hepsiyle etle tırnak gibiyiz. Yıllarca Türkmen köylerinde öğretmenlik yaptım. Tarihimiz ortak, kültürel olarak da yakınız"

Şam yönetimi için tehdit olmadıklarını ifade eden Hatim “Hatta devrime destek amaçlı 400 kişilik bir toplantı düzenledik. Bu devlet, Suriye hepimizin” diye konuştu. Cemal Ali Hatim, Suriyeli Nusayrilere en büyük zulmü 1970’ten 2024’e kadar yönetimde kalan Esad ailesinin yaptığını ifade etti.

BİZİ BİRBİRİMİZE DÜŞÜRMEK İSTEDİLER

Muhtar Hatim’e benzer ifadeler kullanan bölgenin Nusayri kanaat önderlerinden İbrahim Ali Kermu “Birileri Nusayriler ve Türkler düşman olsun istiyor. Farklı merkezlerde hazırlanan nefret senaryolarını burada tatbik etmeye çalışıyorlar. Ama inanın Türkiye’ye karşı çok güçlü bir sevgi bağımız var. Burada Sünni ve Nusayriler yüzlerce yıldır kardeşçe yaşıyoruz. Ülkede büyük bir siyasi dönüşüm var. Nusayrileri tahrik ederek Suriye’yi parçalamak istediler.

Mihraç Ural gibi kuklalar da kullanılarak iç savaş çıkarmaya çalıştılar. Esad ailesinin siyasi hatalarının bedelini tüm Nusayrilere ödetmek istediler. Bu odaklar bir yandan Nusayrileri Sünnilere karşı kışkırtırken diğer yandan da Sünnilere karşı propaganda yaptılar. Bunlar çoğunlukla farklı ülke istihbarat servisleri tarafından üretilen ve yönetilen faaliyetler. İçerideki iş birlikçiler sadece piyon. Şimdi ırk, din, mezhep ayrımı yapmadan el birliğiyle ülkemizi yeniden ayağa kaldırmalıyız. Başka gidecek yerimiz yok.

Suriye'deki Nusayriler gazetemize konuştu: Bize en büyük zarar Esad verdi

Savaş ağır bir fatura çıkardı. Maddi anlamda ciddi sıkıntılar var. Bu sebeple imkân bulanlar çalışmak için yurt dışına gidiyor. Ancak Nusayriler bu halkın ve devletin bir parçası. Her ne kadar zaman zaman istenmeyen olaylar yaşansa da topraklarımızı terk etmeyeceğiz. Esad yönetiminin yanlışlarından tüm Nusayriler sorumlu tutulamaz. Bize tarihin en büyük zararını Esad hanedanlığı verdi” dedi.

Kaos amaçlı faaliyet yürütenlerin farklı ülkeler tarafından fonlandığını vurgulayan İbrahim Ali Kermu “Dağlarda video çeken provokatörler Nusayri-Alevileri temsil etmiyor. Arkalarında karanlık güçler var. Türkiye’deki kardeşlerimiz de bu gerçekleri bilsin” diye konuştu.

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