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Dünya

Esad’ın zulmünden saklamak için duvar örmüştü! 15 yıllık sır gün yüzüne çıktı

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Suriye'de çok sayıda dini ve felsefi eserden oluşan kütüphanesinin Beşar Esad rejiminin yok etmesinden korkan Amr bin Mustafa Alwan, ördüğü duvarın arkasına sakladığı kütüphanesine 15 yıl sonra kavuştu.

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Suriye'deki iç savaş sırasında Beşar Esad rejiminin çok sayıda kitabı yasaklaması sonrası dini ve felsefi eserlerden oluşan kütüphanesini ördüğü duvar ile saklayan Amr bin Mustafa Alwan, yaklaşık 15 yıl sonra kütüphanesine yeniden kavuştu.

Esad’ın zulmünden saklamak için duvar örmüştü! 15 yıllık sır gün yüzüne çıktı
Başlık ResmiEsad’ın zulmünden saklamak için duvar örmüştü! 15 yıllık sır gün yüzüne çıktı

KİTAPLARI SAKLAMAK İÇİN DUVAR ÖRMÜŞ

2011 yılının sonlarında terk ettiği Humus kentindeki evine geri dönen Alwan, eline aldığı çekiç ile ördüğü duvarı kırarak kütüphanesini yeninden gün yüzünde çıkardı. Kütüphanedeki eserlerin geçen yıllara rağmen herhangi bir zarar görmeden, iyi durumda kaldığı görüldü.

Alwan, "Bu duvarı 2011'in 10'uncu ayında ördüm 15 yıl sonra geri geldim çok şükür her şey yerinde duruyor, bunlar da Kur'an hafızlık icazetleri" dedi.

ÇOK SAYIDA DİNİ ESER BULUNUYOR

Kütüphanede, hadis, fıkıh ve tefsir alanlarında çok sayıda dini eserin yanı sıra Kur'an-ı Kerim nüshaları ile Kur'an hafızlık icazetlerinin yanı sıra Tehzîbü't-Tehzîb, Tehzîbü'l-Kemâl, Taberî Tefsiri, Sahîh-i Buhârî Şerhi, Siyer-i Nebî, Kur'ân-ı Kerîm İ'râbı ve Câmiu'l-Usûl gibi önemli eserlerin de bulunduğu görüldü.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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