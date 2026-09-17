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Husumetlisinin evini bastı, yanlışlıkla babaannesini vurdu

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Husumetlisinin evini bastı, yanlışlıkla babaannesini vurdu
Başlık ResmiHusumetlisinin evini bastı, yanlışlıkla babaannesini vurdu

Eskişehir'de tüfekle husumetlisinin evini basan şahıs, pencereye ateş edip içerideki babaannesi vurdu. Babaannesini yanlışlıkla vurduğunu belirten zanlı, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Eskişehir'de aralarında husumet ve alacak verecek meselesi bulunan iki şahıs arasında kanlı bir olay meydana geldi. 20 yaşındaki O.G., akşam saatlerinde yanına aldığı av tüfeğiyle husumetlisinin evinin önüne geldi.

YANLIŞLIKLA BABAANNESİNİ VURDU

Perdeleri kapalı olan ve içeride kimsenin bulunmadığını düşündüğü odaya doğru av tüfeğiyle korkutma amaçlı 2 el ateş açtı. Açılan ateş sonucunda, odada bulunan öz babaannesi M.B. vurularak yaralandı. Olayın ardından yakındaki bir akaryakıt istasyonuna giden Gezgin, durumu polis ekiplerine bildirerek teslim oldu.

"BİLEREK VURMADIM"

Eskişehir Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında hakim karşısına çıkan tutuklu sanık O.G., son savunmasında babaannesiyle hiçbir husumetinin olmadığını belirtti. Olayın kasıtlı yaşanmadığını savunan Gezgin, "Melek Bozbaş benim babaannem olur. Şu anda kendisine bakmakla yükümlüyüz ve biz bakıyoruz. Kendisine bilerek, isteyerek kesinlikle ateş etmedim. Benim bir yaşlı annem ve babam var, onlara bakacak kimse yok. Sizin adaletinize sığınıyorum, beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı ise müvekkilinin olay anında içeride babaannesinin olduğunu bilmediğini, asıl hedefin aralarında alacak verecek meselesi olan şahıs olduğunu ve eylemin ardından sanığın kendisinin kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunduğunu vurgulayarak, suçta hata hükümlerinin ve takdiri indirim maddelerinin uygulanmasını talep etti.

8 YIL HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ozan Gezgin'i 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan suçlu buldu. Heyet; suçun işlendiği dönemdeki yaş durumu ile Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) takdiri indirim maddesi olan 62. maddesini uygulayarak Gezgin'in 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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