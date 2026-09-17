Millî Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin sınavlara hazırlık süreçlerini ücretsiz kaynaklarla desteklemek amacıyla MEBİ Bireysel Öğrenme Platformu üzerinden 2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca Türkiye geneli 12 YKS ve 10 LGS denemesi gerçekleştirecek. Peki, YKS ve LGS deneme sınavları ne zaman yapılaak?

Türkiye geneli denemelerle öğrencilerin sınavlara hazırlık süreçlerinin yıl boyunca izlenmesi ve ihtiyaç duydukları alanlara yönelik çalışmalarının desteklenmesi amaçlanıyor. LGS denemeleri 8. sınıf öğrencilerine, YKS denemeleri ise 12. sınıf öğrencileri ile mezunlara yönelik gerçekleştirilecek. YKS denemeleri; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarını kapsayacak.

İLK DENEME 21 EYLÜL'DE

2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre ilk YKS denemesi 21-27 Eylül 2026, ilk LGS denemesi ise 2-8 Kasım 2026 tarihleri arasında uygulanacak. Haziran 2027'ye kadar belirli aralıklarla devam edecek denemeler, öğrencilerin hazırlık süreçlerini düzenli olarak değerlendirmelerine imkân sunacak.

Öğrenciler, Türkiye genelinden katılım sağlanan denemelerde mevcut durumlarını görebilecek, önceki sonuçlarıyla karşılaştırmalar yapabilecek ve çalışmalarında öncelik vermeleri gereken ders ve konuları belirleyebilecek.

MEBİ YKS ve LGS deneme takvimi paylaşıldı! Türkiye geneli 12 YKS ve 10 LGS denemesi yapılacak

VİDEO ÇÖZÜMLERİYLE DESTEK

Her denemenin tamamlanmasının ardından, alanında uzman öğretmenler tarafından hazırlanan ayrıntılı video çözümleri MEBİ üzerinden erişime açılacak.

Öğrenciler, video çözümleri aracılığıyla soruların çözüm basamaklarını inceleyebilecek, farklı çözüm yollarını öğrenebilecek ve yanlış yaptıkları ya da boş bıraktıkları sorularda hangi noktalarda güçlük yaşadıklarını değerlendirebilecek. Böylece denemeler, öğrencilerin bilgilerini ölçmenin yanı sıra eksiklerini fark etmelerine ve ilgili konuları pekiştirmelerine de katkı sağlayacak.

MEBİ YKS ve LGS deneme takvimi paylaşıldı! Türkiye geneli 12 YKS ve 10 LGS denemesi yapılacak