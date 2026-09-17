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Çocuklara suç işleten çeteye 8 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

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Çocuklara suç işleten çeteye 8 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Başlık ResmiÇocuklara suç işleten çeteye 8 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Muğla merkezli 8 ilde organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alındı. Çocukların uyuşturucu ticaretinde kullanılması, tefecilik, yağma ve yasa dışı silahlanma gibi suçlara karışan şebekelere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden 20’si adliyeye sevk edildi.

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Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Özel Harekat şube müdürlükleri ekiplerince, yeni nesil suç örgütleri ve yasa dışı yapılanmaların tespitine yönelik çalışma yürütüldü.

ÇOCUKLARA SUÇ İŞLETTİLER

Ekiplerce Muğla'nın Menteşe, Fethiye, Bodrum, Marmaris ve Milas ilçeleri ile İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Mardin, Kocaeli ve Aydın'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Menteşe'de, yurt dışında kırmızı bültenle aranan O.K'nin, yaşı küçük kişiler üzerinden uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptırdığı, örgüt adına eylemler gerçekleştirdiği ve suç işlemek amacıyla birlikte hareket ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.

Fethiye'de, silahla kasten öldürmeye teşebbüs olayında şüphelilere ulaşım ve maddi destek sağladığı, olayda azmettirici konumunda bulunduğu değerlendirilen kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bodrum'da faiz karşılığı borç veren, borçlarını nitelikli yağma yoluyla tahsil eden ve arsa sahiplerini "imar açma" vaadiyle dolandırdığı belirlenen şüpheliler hedef alındı.

Marmaris'te ruhsatsız silah temin ederek bu silahlarla asayiş olaylarına karıştığı belirlenen, Milas'ta ise sosyal medya hesaplarından silah paylaşımı yaparak suç örgütlerinin oluşturduğu korkutucu güçten yararlanıp çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 415 fişek, 3 şarjör, 2 bıçak, 9 çek, 8 dekont ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 17'si Muğla'da, 3'ü Fethiye'de adliyeye sevk edildi.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Muğla
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