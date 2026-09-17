Kanalizasyonu kontrole gitmişti! Taş zemin saniyeler içinde çöktü, çukura böyle uçtu

Brezilya’da kanalizasyon şebekesindeki hasarı kontrol eden bir görevli, üzerinde bulunduğu taş zeminin aniden çökmesi sonucu yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukura düştü. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken, olay anına ilişkin görüntüler sosyal medyada hızla yayılarak viral oldu.

Brezilya’nın São Paulo eyaletine bağlı Praia Grande kentinde meydana gelen kanalizasyon arızası sonrası korku dolu anlar yaşandı.

ZEMİN SANİYELER İÇİNDE ÇÖKTÜ

13 Eylül’de Caiçara mahallesinde kanalizasyon şebekesiyle ilgili gelen ihbarı incelemek üzere bölgeye giden görevli bir kişi, zeminin aniden çökmesiyle kendisini bir anda yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukurda buldu.

Kanalizasyonu kontrol ederken neye uğradığını şaşırdı! Zemin çökünce çukura düştü

Çevrede bulunan ekip arkadaşları ve vatandaşlar, düşen görevlinin yardımına koştu. Yerel basından edinilen bilgilere göre, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, çukurdan çıkarılan adamın hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Yaşanan olayın ardından bölgedeki çalışma durdurularak güvenlik önlemleri alındı. Zeminin neden çöktüğünün belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Yaşanan kazaya ilişkin görüntüler ise sosyal medyada hızla yayılarak kısa sürede viral oldu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ