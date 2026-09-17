Beşiktaş-Marsilya maçı kadrosu ve eksik oyuncular, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk haftasında oynanacak mücadele öncesinde takip ediliyor. Siyah-beyazlılarda son antrenmanın tamamlanmasının ardından teknik direktör Vincenzo Italiano oyuncuların son durumuna ilişkin bilgi verirken, UEFA'ya bildirilen kadroda yer alan isimler de belli oldu. Peki, Beşiktaş-Marsilya maçında kimler eksik, oynamıyor?

Beşiktaş-Marsilya maçında oynamayacak oyuncular ve sahaya çıkabilecek isimler karşılaşma saatine yaklaşılırken netleşiyor. Beşiktaş, hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde tamamladı.

BEŞİKTAŞ-MARSİLYA MAÇINDA KİMLER EKSİK, OYNAMIYOR?

Beşiktaş'ta, Olimpik Marsilya karşısında forma giyemeyecek. Teknik direktör Vincenzo Italiano, Belçikalı futbolcunun tendonunda ağrı bulunduğunu ve maça hazır olmadığını açıkladı. Italiano, Trossard'ın bir sonraki lig maçına yetişmesini umduklarını da belirtti. Böylece UEFA listesinde bulunmasına rağmen Trossard'ın 17 Eylül'deki Marsilya karşılaşmasında görev yapmayacağı kesinleşti.

Dusan Vlahovic ise Marsilya karşısında oynayabilecek durumda. Sırp golcü, Fenerbahçe derbisinin ardından aldığı bir maçlık ceza nedeniyle ligdeki Erzurumspor FK mücadelesinde forma giyememişti ancak söz konusu ceza UEFA Avrupa Ligi maçını kapsamıyor. Vlahovic'in Marsilya karşılaşmasıyla formasına dönmesi bekleniyor. Orkun Kökçü'nün ayak parmağında sorun oluştuğu belirtildi. Futbolcunun durumu maç öncesinde belli olacak.

Beşiktaş-Marsilya maçında kimler eksik, oynamıyor? Beşiktaş-Marsilya maçı kadrosu

BEŞİKTAŞ-MARSİLYA MAÇINDA TROSSARD OYNAYACAK MI, NEDEN YOK?

Leandro Trossard, Marsilya karşılaşmasında forma giyemeyecek. Vincenzo Italiano, oyuncunun tendonunda ağrı bulunduğunu ve maç için hazır olmadığını kulübün resmi basın toplantısında açıkladı.

Beşiktaş-Marsilya maçında kimler eksik, oynamıyor? Beşiktaş-Marsilya maçı kadrosu

BEŞİKTAŞ'IN UEFA KADROSU

Siyah-beyazlı takımın UEFA'ya bildirilen kadrosunda yer alan futbolcular şunlar:

Kaleci: Alexander Nübel, Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Doğan Alemdar, Emir Yaşar

Defans: Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Mustafa Azem Yortaç

Orta saha: Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, İlhan Fakılı, Ali Pağda, Ozan Sevim

Forvet: Hyeon-gyu Oh, Ernest Poku, Dusan Vlahovic, Ahmet Sami Bircan, Semih Kılıçsoy

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