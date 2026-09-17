Kahramanmaraş'ta kuaför baskını! Küçük çocuğun önünde annesini darp ettiler

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde saç kesimini beğenmeyen bir kadın yakınlarıyla kuaförü bastı. Kuaför sahibi darp edilirken araya giren küçük çocuğa rağmen saldıran taraf durmadı.

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde bir kuaför salonunda, saç kesimini beğenmediği iddia edilen müşterinin yakınlarıyla iş yerine gelmesi sonrasında kavga çıktı.

Olayda iş yeri sahibi darp edilirken, bazı iş yeri malzemelerinin de hasar gördüğü bildirildi.

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YAKINLARIYLA BERABER GELDİ

Olay, Dedebaba Mahallesi’nde yer alan bir kuaför salonunda yaşandı. Öne sürülene göre, saç kesimini beğenmeyen bir müşteri, yakınlarıyla beraber öğle saatlerinde kuaför salonuna geldi.

Taraflar arasında çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü iddia edildi. İş yeri sahibi D.M., kendisine hakaret ve tehditlerde bulunulduğunu, sonrasında iş yerindeki malzemelere zarar verildiğini ve 4-5 kişi tarafından darp edildiğini söyleyerek N.Y., F.G., A.Ş. ve D.M. ile iki çocuk hakkında şikayetçi oldu. Görüntülerde darp edilen kadının çocuğunun araya girdiği, buna rağmen saldıran kişilerin durmadığı görülüyor.

Yaşanan kavga, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, olayla alakalı inceleme ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ