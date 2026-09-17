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Ekonomi

100,150 ve 200 liradan alıcı buluyor! Bu sene balık tezgahları vatandaşın yüzünü güldürüyor

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100,150 ve 200 liradan alıcı buluyor! Bu sene balık tezgahları vatandaşın yüzünü güldürüyor
Başlık Resmi100,150 ve 200 liradan alıcı buluyor! Bu sene balık tezgahları vatandaşın yüzünü güldürüyor

Bu sene balık sezonu bereketli geçerken, palamut 100 ile 150 lira, hamsi 200 lira, istavrit ise hamsi gibi 200 TL'den alıcı buluyor. Sezonun iyi geçmesi ve tezgahlara yansıyan fiyatlar, balıkçıları ve vatandaşları memnun ederken, palamut ve hamsinin geçen yıla göre daha bol olduğu aktarıldı.

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Karadeniz'de avlanan balıkçılar, başta palamut olmak üzere birçok türü bol miktarda avladı. Geçen yıl sezon sonlarında yaşanan hamsi sıkıntısının aksine, bu sezon palamudun yanı sıra hamsinin de bol çıkması balıkçıların ve vatandaşların yüzünü güldürdü. Balık tezgahlarında palamut 100 ile 150 lira, hamsi 200 lira, istavrit ise 200 liradan alıcı buluyor.

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PALAMUT VE HAMSİ GEÇEN YILA GÖRE DAHA BOL

Düzce'de 29 yıldır balıkçılık yapan Ali Tanrıverdi, palamut ve hamsinin geçen yıla göre oldukça bol olduğunu belirterek, "Palamut da hamsi de geçen seneye göre oldukça bol. Denizlerde bolluk var. Havalarda yağmurlu geçti. Onun için bütün balıklar bol miktarda var. Hamsi de, palamut da, mezgit de bol bol tezgahlarımızda var. Bu şekilde devam ederse daha çok balık denizden çıkacak. Vatandaşlarda bol bol yiyecekler. Havaların soğumasını bekliyoruz. Palamut daha da fazla çıkacak. Bu bolluk fiyatlara da yansıdı. Bir palamut yarım kilo geliyor. Şu anda 100 TL. Geçen seneki fiyatlara göre bu sene çok ideal. Mazota gelen zamlar balığı etkilemez. Balığın ekonomisi farklıdır. Balık bol çıkarsa fiyat ucuzlar, balık az çıkarsa fiyatlar artar" dedi.

100,150 ve 200 liradan alıcı buluyor! Bu sene balık tezgahları vatandaşın yüzünü güldürüyor
Başlık Resmi100,150 ve 200 liradan alıcı buluyor! Bu sene balık tezgahları vatandaşın yüzünü güldürüyor
Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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