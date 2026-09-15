Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
3. Sayfa

Fatih'te döviz bürosunda silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Fatih'te döviz bürosunda silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'un Fatih ilçesi Sofçuhan'daki bir döviz bürosunda çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. 1 şüphelinin yakalandığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

İstanbul Fatih'te iddiaya göre, Sofçuhan'da bir döviz bürosunda, iş yeri sahibi ile müşteri arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı.

2 KİŞİ ÖLDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada silahla ateş edilen 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ayrıntılar geliyor...

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Fatih
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
FİYAT OYUNU DEŞİFRE OLDU
FİYAT OYUNU DEŞİFRE OLDU
Ölüler adına bile milyonluk fatura kesmişler
"BİR HAFTA SONRA OLURDU"
Kurtlar Vadisi tartışması yıllar sonra yeniden açıldı
"ÖĞRETMEN AYIRT EDİLEMİYOR"
Bakan Tekin değişikliğin nedenlerini sıraladı
PİLOT KIYAFETİ İLE KAÇTI
PİLOT KIYAFETİ İLE KAÇTI
İstanbul Havalimanı'nda nefes kesen operasyon
GÖZALTI SAYISI 10'A YÜKSELDİ
GÖZALTI SAYISI 10'A YÜKSELDİ
Büşra bebek nerede? Annenin sözleri seyri değiştirdi
KREDİ Mİ ‘EL BİRLİĞİ’ Mİ?
KREDİ Mİ ‘EL BİRLİĞİ’ Mİ?
İşte 400 bin TL finansman için artılar ve eksiler
ALMANLAR SEBEBİNİ DUYURDU
ALMANLAR SEBEBİNİ DUYURDU
G.Saray'ın yıldızına Klopp'tan kötü haber
KÂR PAYINDA SON DURUM!
KÂR PAYINDA SON DURUM!
1 milyon TL’nin getirisi yükseldi
'GEREĞİNİ YAPMANIZ LAZIM'
'GEREĞİNİ YAPMANIZ LAZIM'
Fenerbahçe ve İsmail Kartal sözleri gündem oldu
"BENİMLE MEZARA GİDECEK"
Raci Şaşmaz’dan yıllar sonra gelen Osman Sınav ifadesi
YILLAR ÖNCE YARDIM İSTEMİŞ!
YILLAR ÖNCE YARDIM İSTEMİŞ!
"Liseli kızın başına silah dayayıp taciz etti"
KAHRAMANMARAŞ'TA BURUK GÜN!
KAHRAMANMARAŞ'TA BURUK GÜN!
"Hayat devam ediyor ama biz eksiğiz"
DEHŞETE DÜŞÜREN OLAY
DEHŞETE DÜŞÜREN OLAY
Baba asılı, iki çocuğu yatağında ölü bulundu
'FENERBAHÇE’Yİ REDDETTİM'
'FENERBAHÇE’Yİ REDDETTİM'
Trabzonspor’un eski yıldızı, Türkiye Gazetesi’ne konuştu
'FİYAT ZİNCİRİ'NE OPERASYON
'FİYAT ZİNCİRİ'NE OPERASYON
41 büyük dağıtıcı firma mercek altında
OLAY PAF TAKIM İDDİASI
OLAY PAF TAKIM İDDİASI
"100 tane Fenerbahçe forması hediye edeceğim"
"GEL SENİ CAMDAN ATACAĞIM"
Güllü'nün ölüm gecesine dair yeni ses kaydı...
KİRALAR YARI FİYATINDA!
KİRALAR YARI FİYATINDA!
Kiralık sosyal konutlar görüntülendi
"ÇİP GELİŞTİRİYOR AMA..."
Ünlü CEO'ya sürpriz telefon: Salonu kahkahaya boğdu
'BURUNSUZ ADAM' YAKALANDI
'BURUNSUZ ADAM' YAKALANDI
Polis durdurdu, aracındaki sır ortaya çıktı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
2 milyar 186 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatırıldı
2 milyar 186 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatırıldı
Kaydet
Süper Lig'in ilk yarısındaki derbi maçların tarihleri açıklandı
Süper Lig'in ilk yarısındaki derbi tarihleri
Kaydet
Kaliteli ve uygun fiyatlı et! Belediye vatandaşın ayağına götürüyor
Kaliteli ve uygun fiyatlı et! Belediye vatandaşın ayağına götürüyor
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.