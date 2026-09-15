Fatih'te döviz bürosunda silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'un Fatih ilçesi Sofçuhan'daki bir döviz bürosunda çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. 1 şüphelinin yakalandığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul Fatih'te iddiaya göre, Sofçuhan'da bir döviz bürosunda, iş yeri sahibi ile müşteri arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı.

2 KİŞİ ÖLDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada silahla ateş edilen 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ayrıntılar geliyor...

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | Fatih Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSIFatih

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