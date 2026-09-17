Beşiktaş'ın yıldızına Jürgen Klopp'tan müjde: Leroy Sane listede yok

Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Alexander Nübel, siyah-beyazlı ekipte sergilediği başarılı performansın ardından Almanya Milli Takımı aday kadrosuna davet edildi. Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane ise davet almadı.

Almanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Jürgen Klopp, göreve başlamasının ardından ilk kadrosunu açıkladı.

Sporx'te yer alan habere göre; Beşiktaş'ın sezon başında Bayern Mühih'ten transfer ettiği 29 yaşındaki file bekçisi Alexander Nübel, yeniden Almanya Milli Takımı formasını giyme fırsatı yakaladı. Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane ise mili takıma çağrılmadı.

Alexander Nübel, Almanya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda da yer almıştı.

Jürgen Klopp'un ilk milli takım döneminde Almanya; Hollanda, Yunanistan ve Sırbistan ile karşılaşacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ