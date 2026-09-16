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Spor

Amir Murillo'dan Marsilya itirafı: Teknik adamla ilgili problem vardı

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Amir Murillo'dan Marsilya itirafı: Teknik adamla ilgili problem vardı
Başlık ResmiAmir Murillodan Marsilya itirafı: Teknik adamla ilgili problem vardı

Beşiktaş'ın tecrübeli savunma oyuncusu Amir Murillo, 17 Eylül Perşembe günü konuk edecekleri eski takımı Marsilya karşısında pozitif bir sonuç alarak sahadan mutlu ayrılmak istediklerini söyledi. Panamalı oyuncu, Fransız ekibinden ayrılık sebebi hakkında yöneltilen soruya cevap verdi.

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UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Beşiktaş, 17 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de evinde Fransız temsilcisi Marsilya ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekibin başarılı oyuncusu Amir Murillo, mücadele öncesi BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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"İKİ STADYUMDA DA ATMOSFER ÇOK GÜZEL"

Geçtiğimiz sezonu İstanbul Başakşehir'de kiralık olarak geçiren ve şu an Marsilya forması giyen Amine Harit'in, ‘Türkiye'deki atmosferler imrenilecek bir şeye sahip değil. Marsilya'daki atmosfer daha iyi' şeklindeki açıklamasının sorulması üzerine Murillo, "Bu onun kendi şahsi fikri. Kendine göre haklı olabilir çünkü sonuçta o, o statta oynuyor, oranın oyuncusu. Ben de orada oynadım. Tek fark Marsilya'nın stadı biraz daha büyük ama iki stadyumda da o tutku ve atmosfer çok güzel" cevabını verdi.

Amir Murillo
Başlık ResmiAmir Murillo

"BENİM İÇİN GURUR"

Panama Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda mücadele etmesine ilişkin 30 yaşındaki futbolcu, "Dünya Kupası'nda oynamak farklı bir şey. Çünkü her çocuk Dünya Kupası'nda oynamanın hayalini kurar. Benim de ülkem daha önce Dünya Kupası'na katılmamıştı. Ben de ilk defa Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil etme şansını yakaladım. O yüzden benim için gerçekten bir gururdu. Ama aynı zamanda Beşiktaş'ı da Avrupa'da temsil etmek, bu ülkeyi temsil etmek de benim için bir gurur. Gerçekten bu bir ayrıcalık. Biz Avrupa'ya kalmak için şu ana kadar çok mücadele ettik, turları atladık. Yarın da güzel, pozitif bir sonuç almak istiyoruz. Mutlu bir şekilde ayrılmak istiyoruz" dedi.

Panamalı oyuncu, bu sezon 10 maçta 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.
Başlık ResmiPanamalı oyuncu, bu sezon 10 maçta 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.

"MARSILYA BU SEZON İYİ SONUÇLAR ALDI"

Amir Murillo, Beşiktaş olarak sezona iyi başladıklarını ve iyi sonuçlar aldıklarını da aktararak, "Yeni bir takımız. Yarın da şu ana kadar ne yaptıysak göstermek istiyoruz. Marsilya bu sezon iyi sonuçlar almadı. Çok büyük bir kulüp, çok iyi oyuncular var. Maç sonunda umarım hak eden kazanır" şeklinde konuştu.

"GİTMEK ZORUNDA KALDIM"

Geçtiğimiz ocak ayında Marsilya'dan siyah-beyazlı takıma transfer olan Murillo, Fransız takımından ayrılık sebebine dair soruya, "Bence işin sonunda bir problem vardı. Aslında bu problem kulüple ilgili değildi ama teknik direktörle ilgili bir problem vardı. Onun kendi şahsi fikriydi. Ben de gitmek zorunda kaldım" karşılığını verdi.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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