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Ekonomi

Kendine has aroması ve kırmızı rengiyle öne çıkıyor! Kilogramı 1500 TL

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Kendine has aroması ve kırmızı rengiyle öne çıkıyor! Kilogramı 1500 TL
Başlık ResmiKendine has aroması ve kırmızı rengiyle öne çıkıyor! Kilogramı 1500 TL

Malatya'da bal sezonunun sonuna gelindi. Akçadağ ilçesine bağlı Doğanlar Mahallesi Kırtekeler mezrasında arıcılıkla uğraşan Necmettin Kırteke, bu yıl rekoltenin düşük olduğunu aktararak sezonun sonuna yaklaştıklarını aktardı. Kırteke, balının Kilogramını bin 500 liradan verdiğini ve kısa sürede tükendiğini ifade ederek, elinde hiç bal kalmadığını söyledi.

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Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Doğanlar Mahallesi Kırtekeler mezrasında arıcılıkla uğraşan Necmettin Kırteke, 150 kovanla sürdürdüğü üretimde sezonun sonuna geldiklerini söyledi. Bölgenin serin iklimi ile kekik, keven, sütleğen ve kocabaş dikeni gibi zengin florası sayesinde elde edilen balın kendine has aroması ve kırmızı rengiyle öne çıktığını belirten Kırteke, iklim değişimine bağlı olarak bu yıl rekoltenin düşük gerçekleştiğini ifade etti.

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"500 KİLO BAL ELDE ETTİK, TALEPLERE YETİŞEMİYORUZ"

Bu sezon yaklaşık 500 kilogram ürün elde ettiklerini ve tamamını sattıklarını ifade eden üretici Necmettin Kırteke, "Akçadağ Doğanlar Kırtekeler mezrasında arıcılık yapıyorum. 150 kovan arım var. Bu sene mahsulümüz çok yüksek değil ama şükürler olsun taleplere yetişemiyoruz. Kilogramını bin 500 liradan verdiğimiz ballarımız kısa sürede tükendi. Elimde şu an hiç bal kalmadı vatandaşlar telefonla arayıp istemeye devam ediyor" dedi.

Kendine has aroması ve kırmızı rengiyle öne çıkıyor! Kilogramı 1500 TL
Başlık ResmiKendine has aroması ve kırmızı rengiyle öne çıkıyor! Kilogramı 1500 TL

"ŞEKERSİZ VE KATKISIZ ÜRETİLEN BALA ŞEKER HASTALARI YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR"

Arılarına hiçbir şekilde şerbet veya şeker vermeden tamamen doğal yöntemlerle üretim yaptığını kaydeden Kırteke, "Kendi doğasında arının aldığı kekik, keven, sütleğen ve kocabaş dikeni gibi bitkilerden oluşan organik bir bal üretiyoruz. Katkı maddesi ve şeker vermediğim için özellikle şeker hastaları ve doktorlar yoğun talep gösteriyor. Buranın balını Türkiye genelinde kolay kolay hiçbir yerin balı tutmaz balımız Kaçkar balı ile yarışabilir. Verim az olsa da kalitesi ve aroması oldukça yüksek. Rekolte düşük olduğu için gelen tüm talepleri karşılayamadık ama ilerleyen süreçte kovan sayımızı daha da artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Kendine has aroması ve kırmızı rengiyle öne çıkıyor! Kilogramı 1500 TL
Başlık ResmiKendine has aroması ve kırmızı rengiyle öne çıkıyor! Kilogramı 1500 TL
Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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