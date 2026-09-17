Rojin Kabaiş soruşturmasında Kabaiş ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut, Mersin’de hazırlanan bilirkişi raporunun tamamlandığını açıkladı. Raporda yeni kamera kayıtlarına yer verildi. Rojin’in cep telefonunun bulunduğu alandaki özel güvenlik görevlisinin şüpheli hareketleri ve yine Rojin’in kaybolduğu akşam Bardakçı köyündeki bir evde şüpheli bir hareketlilik dikkat çekti. İşte dosyadaki 4 şüpheli detay…

Van’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, yeni detaylar ortaya çıktı.

YENİ BİLİRKİŞİ RAPORU TAMAMLANDI

CNN TÜRK Muhabiri Burak Emek’in aktardığı bilgilere göre, soruşturmada olayla ilgili olduğu değerlendirilen yeni kamera kayıtlarına ulaşıldı. Rojin’in cep telefonunun bulunduğu alandaki özel güvenlik görevlisinin şüpheli hareketleri ve yine Rojin’in kaybolduğu akşam Bardakçı köyündeki bir evde şüpheli bir hareketlilik dikkat çekti.

Rojin Kabaiş dosyasında yeni kamera kaydı! Bilirkişi raporunda 4 şüphe

ARAŞTIRMA YENİLENSİN TALEBİ

Kabaiş’in ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut, Mersin’de görevlendirdikleri bilirkişinin dosyadaki HTS, baz ve kamera kayıtları üzerinde yaptığı incelemenin tamamlandığını, raporun kendilerine ulaştığını açıkladı. Tespitler doğrultusunda savcılığa yeni araştırma talepleri sunduklarını belirten Avukat Karabulut, raporda dört önemli şüpheli noktaya yer verildiğinin altını çizdi.

Rojin Kabaiş

RAPORDA 4 ŞÜPHELİ NOKTA VAR

Karabulut, rapordaki tespitleri şöyle sıraladı:

1- Rojin’in kaybolmadan kısa süre önce Mehmet Çelik isimli ve ‘hocam’ diye hitap ettiği bir kişiyle yaptığı yazışma dikkat çekilen ilk nokta. İncelemede, bu isme ait telefonun Rojin ile aynı baz istasyonundan sinyal aldığı tespit ediliyor. Dosyada aynı adı taşıyan iki kişi bulunuyor, bunlardan biri eski polis, diğeri ise üniversitede idari birimde görevli. Yazışmanın hangi Mehmet Çelik’le yapıldığı henüz kesinleştirilemedi.

Rojin Kabaiş dosyasında yeni kamera kaydı! Bilirkişi raporunda 4 şüphe

ŞÜPHELİ GÜVENLİK GÖREVLİSİ

2 - Rapordaki ikinci şüpheli nokta Rojin’in cep telefonunun bulunduğu alandaki özel güvenlik görevlisinin hareketleri. Rojin’in telefonu sabah saat 10.15 sıralarında sahilde öğrenciler tarafından bulunuyor. Bundan yaklaşık 11 dakika önce kamera kayıtlarında bir özel güvenlik görevlisinin o bölgede bulunduğu ve 48 saniye boyunca çalılıkların arasında kaldığı görülüyor. Ardından bölgeden ayrılan güvenlik görevlisinin telefonu oraya bırakmış olabileceği ya da telefonu bırakan kişileri gözetlediği yönünde bir şüphe oluşuyor.

Rojin Kabaiş dosyasında yeni kamera kaydı! Bilirkişi raporunda 4 şüphe

ARABADAN EVE TAŞINAN CİSİM NE?

3 - Üçüncü nokta ise Rojin’in kaybolduğu akşam Bardakçı köyündeki bir evde şüpheli bir hareketlilik görülüyor. İki erkek ve bir kadın, beyaz araçtan çıkardıkları ağır bir cismi sürükleyerek evin içerisine götürüyor. Ertesi sabah da aynı cisim evden çıkartılıp yeniden araca konuluyor. Bu görüntüler bugüne kadar yeterince araştırılmamış. Rojin’in öldürüldükten ya da bayıltıldıktan sonra bir süre bu evde tutulmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruyoruz. Taşınan cismin Rojin olabileceğine ilişkin ciddi bir şüphe var. Ancak bu, henüz kesinleşmiş bir tespit değil. Bu nedenle kişilerin kimliklerinin ve HTS hareketlerinin araştırılmasını istedik.

ROJİN’İN ODA ARKADAŞI İFADESİ

4 - Rapordaki dördüncü önemli nokta da Rojin’in oda arkadaşı ifadesinde saat 22.30 sıralarında yurttaki odasında bulunduğunu söyledi. Ancak baz, GPS ve turnike kayıtları bu beyanla örtüşmüyor.

No Konu Açıklama 1 Mehmet Çelik İsimli Şahısla Yazışma Rojin'in kaybolmadan önce aynı baz istasyonundan sinyal aldığı Mehmet Çelik isimli kişiyle yaptığı yazışmanın, dosyadaki eski polis veya üniversite görevlisi iki kişiden hangisine ait olduğu henüz belirlenemedi. 2 Şüpheli Güvenlik Görevlisi Telefonun bulunmasından 11 dakika önce çalılıklar arasında 48 saniye geçiren özel güvenlik görevlisinin, telefonu bölgeye bıraktığı ya da bırakanları gözetlediği değerlendirilmektedir. 3 Arabadan Eve Taşınan Cisim Kaybolduğu akşam Bardakçı köyündeki bir eve beyaz araçtan taşınan ve ertesi sabah geri çıkarılan ağır cismin Rojin olabileceği şüphesiyle şahısların kimlik ve HTS kayıtlarının araştırılması istendi. 4 Oda Arkadaşının Çelişkili İfadesi Rojin'in oda arkadaşının saat 22.30 sıralarında yurttaki odasında olduğuna dair ifadesi, baz, GPS ve turnike kayıtlarıyla çelişmektedir.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ