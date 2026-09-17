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Müge Anlı’daki dosya 10 yıl sonra yeniden açıldı! Başı kesilen adamın öz oğlu tutuklandı

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Müge Anlı’daki dosya 10 yıl sonra yeniden açıldı! Başı kesilen adamın öz oğlu tutuklandı
Başlık ResmiMüge Anlı’daki dosya 10 yıl sonra yeniden açıldı! Başı kesilen adamın öz oğlu tutuklandı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde 2016 yılında başı gövdesinden ayrılmış halde bulunan Abdurrahman Aysu cinayetinde 10 yıl sonra yeni bir gelişme yaşandı. Yeniden açılan soruşturma kapsamında maktulün öz oğlu Soner Aysu’nun da aralarında bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı. Cinayeti Umut Can Keskiner’in işlediği, Soner Aysu’nun ise bazı akrabalarına uygunsuz fotoğraflar gönderen babasının bu davranışlarına son vermek ve intikam almak amacıyla Keskiner’e yardım ettiği belirlendi. Müge Anlı’nın programında günlerce gündeme gelen cinayetin yeni detaylarını Anlı canlı yayında açıkladı.

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Manisa’nın Akhisar ilçesinde 2016 yılında meydana gelen ve uzun süre faili belirlenemeyen cinayette soruşturma yeniden derinleştirildi. Başı gövdesinden ayrılmış halde cansız bedenine ulaşılan 54 yaşındaki Abdurrahman Aysu’nun ölümüne ilişkin dosya, özel ekipler tarafından tekrar mercek altına alındı. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonla, cinayetin arka planına ilişkin yeni detaylara ulaşıldı.

Müge Anlı’daki dosya 10 yıl sonra yeniden açıldı! Başı kesilen adamın öz oğlu tutuklandı
Başlık ResmiMüge Anlı’daki dosya 10 yıl sonra yeniden açıldı! Başı kesilen adamın öz oğlu tutuklandı

13 GÜN BOYUNCA ARANDI, CANSIZ BEDENİ DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre Abdurrahman Aysu, 2012 yılında ağır bir iş kazası geçirdi ve kazanın ardından parmaklarını kaybetti. Yaşadığı olay sonrasında psikolojik durumunun bozulduğu öne sürülen Aysu’nun, sosyal medya üzerinden çevresindeki kadınlara ve bazı akrabalarına uygunsuz fotoğraflar gönderdiği belirlendi.

Aysu’nun bu davranışlarının aile içerisinde ciddi tartışmalara ve huzursuzluğa neden olduğu, yaşanan sorunların zaman içerisinde daha da büyüdüğü ortaya çıktı.

20 Mart 2016 tarihinde kaybolan Abdurrahman Aysu’dan 13 gün boyunca haber alınamadı. Arama çalışmalarının ardından Aysu’nun cansız bedeni, Akhisar’daki Cin Deresi mevkiinde bulundu. Aysu’nun kıyafetlerinin çıkarılmış ve başının gövdesinden ayrılmış halde bulunduğu belirlendi.

MÜGE ANLI’DAKİ İFADELER DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Cinayetin ardından uzun yıllar boyunca fail ya da failler tespit edilemedi. Maktulün kız kardeşi Esengül Aladağ ise 2021 yılında “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programına katılarak kardeşinin ölümünün aydınlatılması için yardım istedi.

Programda cinayetle ilgili konuşan maktulün küçük oğlu Soner Aysu ve diğer aile fertlerinin ifadeleri dikkat çekti. Yayın sırasında bazı ifadelerdeki çelişkiler de gündeme geldi.

Soner Aysu, babasının davranışlarından duyduğu rahatsızlığı anlatırken şu ifadeleri kullandı:

“Ben de bir genç olduğum için o fotoğrafları görmek istemedim. Arkadaşlarım bile söylüyordu. En ufak kavgamızda bizi karakola şikayet ediyordu. Ben de korkuyordum.”

Müge Anlı’daki dosya 10 yıl sonra yeniden açıldı! Başı kesilen adamın öz oğlu tutuklandı
Başlık ResmiMüge Anlı’daki dosya 10 yıl sonra yeniden açıldı! Başı kesilen adamın öz oğlu tutuklandı
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ŞÜPHELER OĞLU SONER AYSU’YA YÖNELDİ

Cinayetin aile içerisindeki yaşanan sorunlar ve maktulün davranışları nedeniyle işlendiği değerlendirilirken, soruşturma kapsamında şüphelerin Soner Aysu üzerinde yoğunlaştığı belirtildi.

Abdurrahman Aysu’nun oğlu Soner Aysu’nun, daha önce programda babasıyla yaşadığı sorunlardan söz etmesi ve “Bizi karakola şikayet ediyordu” şeklindeki ifadeleri de soruşturma kapsamında yeniden değerlendirildi.

Müge Anlı’daki dosya 10 yıl sonra yeniden açıldı! Başı kesilen adamın öz oğlu tutuklandı
Başlık ResmiMüge Anlı’daki dosya 10 yıl sonra yeniden açıldı! Başı kesilen adamın öz oğlu tutuklandı

CİNAYET DOSYASI YILLAR SONRA YENİDEN AÇILDI

Yıllar önce “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programında da gündeme gelen Abdurrahman Aysu cinayetiyle ilgili dosya, yapılan yeni değerlendirmelerin ardından yeniden açıldı.

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı ile Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, jandarma ekipleri tarafından yeni deliller ve elde edilen bilgiler doğrultusunda çalışma başlatıldı.

Müge Anlı’daki dosya 10 yıl sonra yeniden açıldı! Başı kesilen adamın öz oğlu tutuklandı
Başlık ResmiMüge Anlı’daki dosya 10 yıl sonra yeniden açıldı! Başı kesilen adamın öz oğlu tutuklandı

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince Manisa, İstanbul ve Bursa’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler arasında maktulün öz oğlu Soner Aysu, Abdurrahman Aysu’nun uygunsuz fotoğraflar gönderdiği belirtilen akrabası Asya Çay ve Asya Çay’ın oğlu Umut Can Keskiner de yer aldı.

Şüphelilerden Soner Aysu, Asya Çay ve Umut Can Keskiner, “canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme”, “suçu bildirmeme” ve “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçlamaları kapsamında mahkemeye sevk edildi.

3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Müge Anlı’daki dosya 10 yıl sonra yeniden açıldı! Başı kesilen adamın öz oğlu tutuklandı
Başlık ResmiMüge Anlı’daki dosya 10 yıl sonra yeniden açıldı! Başı kesilen adamın öz oğlu tutuklandı

BABASININ ÖLÜMÜNÜ YAKIN ARKADAŞIYLA PLANLAMIŞ

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, cinayeti gerçekleştiren kişinin Umut Can Keskiner olduğu değerlendirildi. Maktulün oğlu Soner Aysu’nun ise babasının kendisini ve ailesini rahatsız eden davranışlarına son vermek ve intikam almak amacıyla yakın arkadaşı ve akrabası olan Keskiner’e cinayetin işlenmesi sürecinde yardım ettiği belirlendi.

Soruşturma dosyasında yer alan değerlendirmelere göre, cinayetin planlanması ve gerçekleştirilmesine ilişkin şüpheliler arasındaki bağlantılar yeniden incelendi. Elde edilen deliller doğrultusunda yürütülen soruşturmanın ardından 3 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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