9 aydır kayıp olan 16 yaşındaki Hiranur Taşçı’dan sevindiren haber geldi. Ailesinin Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurmasının ardından genç kıza yalnızca 1 gün içinde ulaşıldı. Yayına katılan genç kız ailesinden şiddet gördüğünü iddia ederek “Üzerime sıcak su döktüler” dedi ve tüyler ürperten bir iddiada bulundu. Anne ise bunu kesin bir dille reddetti. 2 çocuk babası adama kaçtığı belirtilen Hiranur Taşçı bu süreçte nerede olduğundan bahsetti.

Kırıkkale’de yaşayan ve 9 Aralık 2025’ten bu yana kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki Hiranur Taşçı bulundu. Aylarca kızlarından haber alamayan aile, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Dosyanın canlı yayında ele alınmasının ardından Hiranur’a ulaşıldı.

9 ay sonra Müge Anlı’da bulundu! Kayıp Hiranur’dan ailesine suçlama: Üzerime sıcak su döktüler

MÜGE ANLI’DA BİR GÜNDE BULUNDU

Yaklaşık 9 aydır kayıp olan Hiranur Taşçı, ailesinin Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurmasının ardından kısa sürede bulundu. Genç kızın bulunmasıyla birlikte, kayıp olduğu dönemde yaşananlar da canlı yayında gündeme geldi.

HİRANUR TAŞÇI 9 AYDIR KAYIPTI

Hiranur Taşçı’dan 9 Aralık 2025 tarihinden bu yana haber alınamıyordu. Anne Zehra Taşçı, kızının 15 yaşındayken Tolga Aktaş tarafından alıkonulduğunu iddia ederek kızının hayatından endişe ettiğini dile getirmişti.

9 ay sonra Müge Anlı’da bulundu! Kayıp Hiranur’dan ailesine suçlama: Üzerime sıcak su döktüler

“TOLGA AKTAŞ’IN YANINDAYDI” İDDİASI

Evli ve iki çocuk babası Tolga Aktaş ise canlı yayına telefonla bağlanarak hakkındaki iddiaları reddetmiş, Hiranur’un yanında olmadığını ve nerede bulunduğunu bilmediğini savunmuştu.

Aktaş’ın eski eşi İrem ise Hiranur’un Tolga Aktaş’ın yanında olduğunu öne sürmüştü. Programa telefonla bağlanan bir tanık da Hiranur ile Aktaş’ın yakın zamana kadar aynı binaya girip çıktığını iddia etmişti.

9 ay sonra Müge Anlı’da bulundu! Kayıp Hiranur’dan ailesine suçlama: Üzerime sıcak su döktüler

“ŞİDDET GÖRÜYORDUM”

Bulunmasının ardından canlı yayına katılan Hiranur Taşçı, yaşadıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Genç kız, ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle evden ayrıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Şiddet görüyordum. Sözlü hakaret de vardı. Bu nedenle evden kaçtım. Bahsettiğim ablamın yanında kaldım. İlk etapta Tolga Aktaş’ın yanına gittim ancak beni istemedi. Daha sonra bir ablamın yanına gittim ve onun yanında kaldım. Ailem sürekli ifade verdiği için o da beni yanında istemedi. Tolga ile hiç görüşmedim. Çalıştığım dönemde o ablayla tanıştım. Onun sayesinde geçimimi sağladım.”

9 ay sonra Müge Anlı’da bulundu! Kayıp Hiranur’dan ailesine suçlama: Üzerime sıcak su döktüler

“ÜZERİME SICAK SU DÖKTÜLER”

“Annemi görünce herhangi bir şey hissetmedim. Yalanlarını görünce sinirlendim. Tolga ile görüşmememi söylediler. O sırada arbede yaşandı. Üzerime sıcak su döktüler. Abim de bıçakla üzerime çullandı, babam araya girerek onu ayırdı.

Bundan sonraki hayatımda bir dükkan açmak istiyorum. Çalışıp çabalamak istiyorum. Bunaldığım ve üzerimde baskı hissettiğim için evden ayrıldım. Kendi ayaklarım üzerinde durmak istiyorum. Daha çok küçüğüm ve hayata dair umutlarım var. Evlatları olarak onlardan ilgi beklerdim ancak bunları yapmadılar.”

9 ay sonra Müge Anlı’da bulundu! Kayıp Hiranur’dan ailesine suçlama: Üzerime sıcak su döktüler

Hiranur’un iddialarına ilişkin konuşan annesi Zehra Taşçı ise suçlamaları reddederek, “Ben nasıl sıcak su dökmeye kalkarım?” ifadelerini kullandı.

Müge Anlı ise Hiranur Taşçı’yı ailesinin yanına dönmek için yayında ikna etmeye çalıştı ancak genç kız geri adım atmadı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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