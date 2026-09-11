Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kocaeli’de son 24 yılda kültür ve turizme 491 milyon lira yatırım yaptıklarını, yaklaşık 20 bin hektarlık “Kocaeli Sakarya Kıyı Bandı Kültür ve Koruma Gelişim Bölgesi Kocaeli Kesimi 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği”nin Bakanlıkça onaylandığını açıkladı. Türkiye Yüzyılı ve Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de önemli mesajlar veren Ersoy, “Bu kanun ne bir pazarlıktır ne tavizdir ne de aftır. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge Türk devletinin bir projesidir.” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti’nin gelenekselleşen “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” programı Kocaeli’de teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Türkiye’nin son 24 yılda farklı alanlarda kaydettiği ilerlemeden Kocaeli’ye yapılan kültür ve turizm yatırımlarına, kentin yeni turizm planından Terörsüz Türkiye sürecine kadar birçok başlık buluşmanın gündeminde yer aldı.

Bakan Ersoy programda, son 24 yılda Kocaeli’nde gerçekleştirilen kültür ve turizm yatırımlarını paylaşarak önemli mesajlar verdi.

Programda Ersoy’a, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysal Tipioğlu, Cemil Yaman ve Sami Çakır; Giresun Milletvekili Ali Temür, Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, Bursa Milletvekilleri Osman Mesten, Refik Özen, Mustafa Yavuz, Emel Gözükara Durmaz, Muhammet Müfit Aydın, Ahmet Kılıç ve Ayhan Salman, Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus ve eşlik etti.

Bakan Ersoy Kocaeli’de açıkladı: 20 bin hektarlık kıyı bandı planına onay

ERSOY, TÜRKİYE’NİN SON 24 YILLIK DÖNÜŞÜMÜNÜ ANLATTI

Bakan Ersoy, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 25 yıl önce “tam bağımsız, güçlü ve lider Türkiye” ülküsüyle yola çıkıldığını belirterek milletin 2002’den bugüne 24 yıl boyunca bu iradenin arkasında durduğunu söyledi.

AK Parti iktidarının Türkiye’yi küresel düzende söz sahibi, yol belirleyici, barışın, müzakerelerin, istikrar ve güvenin adresi hâline getirdiğini ifade eden Ersoy; Türkiye’nin dünyanın en büyük 16. ekonomisi olduğunu, savunma sanayisinde özgün ve öncü teknolojiler geliştirdiğini, ulaşım ve haberleşme altyapısında önemli yatırımlar gerçekleştirdiğini kaydetti.

Ersoy, Covid-19 salgınında sağlık altyapısının gücüne, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yeniden inşa çalışmalarına da değinerek Türkiye’nin ağır sınamalara rağmen milletinin ihtiyaçlarına güçlü bir kapasiteyle cevap verdiğini söyledi.

Bakan Ersoy Kocaeli’de açıkladı: 20 bin hektarlık kıyı bandı planına onay

TÜRKİYE TURİZMİN SÜPER LİGİNDE ZİRVEYE TALİP

Kültür ve turizm alanındaki gelişmelere de değinen Ersoy, turizmi 12 aya ve 81 ile yayma vizyonunun hayata geçirildiğini; ürün ve pazar çeşitliliğinin artırıldığını, tesisleşme, ulaşım, konfor ve sürdürülebilirlik alanlarında öncü uygulamaların devreye alındığını ifade etti.

Türkiye’nin 2025 yılını 65,2 milyar dolarlık rekor turizm geliriyle kapattığını, 2026 yılının ilk altı ayında ise 25,7 milyar dolar turizm geliri elde ettiğini belirten Ersoy, Türkiye’yi “turizmin süper liginde zirveye talip eşsiz bir potansiyel” olarak nitelendirdi.

Dünyanın en yoğun ve kapsamlı arkeoloji çalışmalarının yürütüldüğünü, Cumhuriyet tarihinin en yoğun restorasyon, inşa ve ihya çalışmalarının gerçekleştirildiğini kaydeden Ersoy, kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede yürütülen uluslararası iş birlikleri sayesinde binlerce kültür varlığının Türkiye’ye iadesinin sağlandığını söyledi.

Ersoy ayrıca sanat kurumlarının ulusal ve uluslararası sahnelerde her yıl başarı çıtasını yükselttiğini, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin milyonları kültür ve sanatla buluşturduğunu ve Türkiye’nin dizi ihracatında dünyanın üç büyük ülkesinden biri konumuna geldiğini ifade etti.

Bakan Ersoy Kocaeli’de açıkladı: 20 bin hektarlık kıyı bandı planına onay

KOCAELİ’DE KONAKLAMA KAPASİTESİ 17 KATA YAKIN ARTTI

Kocaeli’ye ilişkin rakamları da paylaşan Bakan Ersoy, “Son 24 yılda şehrimizde kültür ve turizme 491 milyon lira yatırım yaptığımızı memnuniyetle ifade etmek isterim.” dedi.

Bu dönemde kamu eliyle yapılan kültür yatırımları ile yerel yönetimlerin turizm altyapı projelerine verilen desteğin 321 milyon lirayı aştığını belirten Ersoy, 2002’de 33 olan işletme belgeli konaklama tesisi sayısının 2026 yılı Eylül ayı itibarıyla 281’e, 966 olan yatak kapasitesinin ise 16 bin 40’a yükseldiğini bildirdi.

Ersoy, tesis sayısında yaklaşık 9 kat, yatak kapasitesinde ise yaklaşık 17 kat artış gerçekleştiğini; 2025 Ocak-Haziran dönemine kıyasla bu yıl Kocaeli’yi ziyaret eden yerli ve yabancı misafir sayısının da yaklaşık yüzde 2,3 artarak 485 bin kişi seviyesine ulaştığını söyledi.

Bakan Ersoy Kocaeli’de açıkladı: 20 bin hektarlık kıyı bandı planına onay

KOCAELİ’NİN KÜLTÜR MİRASINDA YENİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Türkiye’nin önemli sanayi ve ticaret kentlerinden Kocaeli’nin tarih ve kültür mirasını da en yüksek faydayı sağlayacak şekilde değerlendirdiklerini belirten Ersoy, 2026 ödeneği sağlanan Kerpe Koyu Sualtı Kurtarma Kazısı’nın devam ettiğini bildirdi.

Restorasyon, müze ve ören yeri çalışmaları kapsamında son 8 yılda 17 ayrı proje ve uygulamanın tamamlandığını aktaran Ersoy, Kocaeli Osman Hamdi Bey Evi’nde çalışmaların sürdüğünü, ayrıca 4 farklı projenin 2026 Yatırım Programı kapsamına alındığını ifade etti.

Bakan Ersoy Kocaeli’de açıkladı: 20 bin hektarlık kıyı bandı planına onay

YAKLAŞIK 20 BİN HEKTARLIK KIYI BANDI PLANINA ONAY

Kocaeli için bir müjde de veren Bakan Ersoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığınca hazırlanan yaklaşık 20 bin hektar yüzölçümlü “Kocaeli Sakarya Kıyı Bandı Kültür ve Koruma Gelişim Bölgesi Kocaeli Kesimi 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği”nin Bakanlık tarafından onaylandığını açıkladı.

Planla koruma-kullanma dengesi gözetilerek bölgenin doğal ve kültürel değerlerinin korunmasının yanı sıra nitelikli ve düşük yoğunluklu turizm tesislerinin hayata geçirilmesinin amaçlandığını belirten Ersoy; kıyı turizminin yanında dalış, sağlık ve kültür turizmi, çiftlik, agro ve eko turizm, kamp-karavan turizmi, bisiklet ve doğa turizmi gibi alternatif turizm türlerinin çeşitlendirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Ersoy, üst ölçekli plan kararları doğrultusundaki 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı çalışmalarının Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Bakanlık koordinasyonunda yürütüleceğini belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Bakan Ersoy Kocaeli’de açıkladı: 20 bin hektarlık kıyı bandı planına onay

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VE TÜRKİYE YÜZYILI MESAJI

Savunma sanayisinden sağlığa, ulaşımdan çevre ve şehirciliğe, kültür ve turizmden diğer alanlara kadar Türkiye’nin önemli ilerleme kaydettiğini belirten Ersoy, bu noktaya kolay gelinmediğini söyledi. Türkiye’nin geçmişte içeriden ve dışarıdan birçok engelle karşı karşıya kaldığını, buna rağmen siyasi riskler alınarak ülkenin kronik sorunlarının üzerine gidildiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iradesi ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kararlı duruşuyla sürecin “son virajının” dönüldüğünü belirten Ersoy, Terörsüz Türkiye ile Türkiye Yüzyılı’nın kapısının ardına kadar açıldığını söyledi.

Sürece karşı çıkan çevrelerin çeşitli anketler ve araştırmalar üzerinden millî ve manevi değerler ile sosyal ve dinî kimlik üzerinden algı çalışmaları yürüttüğünü savunan Ersoy, milletin aklındaki sorulara cevap vereceklerini ve sürecin şeffaf ilerlediğini ifade etti.

Bakan Ersoy Kocaeli’de açıkladı: 20 bin hektarlık kıyı bandı planına onay

Ersoy, çıkarılan kanuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Bu kanun ne bir pazarlıktır ne tavizdir ne de aftır. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge Türk devletinin bir projesidir. Ateşe boğulan coğrafyamızda kimsenin üzerimize kıvılcım dahi sıçratmasına imkân tanımayacak bir birlik ve kenetlenme adımıdır.”

Sürecin millî varlığa, ülkenin ve milletin bekasına yönelik yarım asırlık tehdidin bütünüyle bertaraf edilmesini amaçladığını belirten Ersoy, bunun “Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet” ülküsünden hayat bulan bir devlet iradesi olduğunu söyledi.

Bakan Ersoy, konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde mücadele veren AK Parti teşkilatının bütün mensuplarına, milletvekillerine ve bakanlara teşekkür ederek hayatını kaybeden teşkilat mensuplarını rahmetle andı ve millete şükranlarını sundu.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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