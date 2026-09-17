Husilerden Suudi Arabistan'a İHA saldırısı: Düşen şarapneller sivillere isabet etti! Ölü ve yaralılar var

Yemen’deki İran destekli Husilerin fırlattığı İHA'nın havada imhası sonucu Taif kentine düşen şarapneller nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yemen'deki İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan tarafından desteklenen Yemen hükümetine bağlı güçler arasındaki çatışmalar sürüyor.

Suudi Arabistan'lı yetkililer, Husilerin fırlattığı İHA'nın havada imhası sonucu Taif kentine düşen şarapneller nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişi ise yaralandığını aktardı.

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EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Suudi Arabistanlı bir sözcü, İHA parçalarının şehrin çeşitli yerlerine düşmesinin ardından acil durum ekiplerinin olay yerine müdahale ettiğini söyledi. Sözcü, Yemenli bir vatandaşın öldüğünü, Suudi ve Pakistanlı bir vatandaşın ise yaralandığını belirterek, Pakistanlı vatandaşın durumunun kritik olduğunu sözlerine ekledi. Düşen parçaların ayrıca birçok bina ve araca maddi hasar verdiği kaydedildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI