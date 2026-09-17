Star TV’nin yeni dizisi “Tuzlu Kahve”, yeni bölümüyle bu hafta izleyici karşısına çıktı. Ancak dizinin televizyon yayınlarının ardından YouTube’da tam bölümlerinin paylaşılmasına ilişkin uygulamanın değiştirilmesi, izleyicilerin tepkisini çekti. Gelen yorumların ardından yapım ekibinden dikkat çeken bir hamle geldi.

“Tuzlu Kahve”nin 3. bölümü, 15 Eylül 2026 Salı akşamı Star TV ekranlarında yayınlandı. Bölümün ardından dizinin resmi YouTube kanalına giren izleyiciler, yeni bölümün tam halini bulamadı. Star TV’nin resmi internet sitesinde ise 3. bölüme ait fragmanlar ve bölümden çeşitli sahneler yer alırken, tam bölümün YouTube’da paylaşılmaması dikkat çekti.

YENİ BÖLÜM YOUTUBE’DA YER ALMADI

“Tuzlu Kahve”nin ilk bölümleri, televizyon yayınlarının ardından YouTube üzerinden de izleyiciyle buluşuyordu. Ancak ikinci bölümün ardından bu uygulamada değişikliğe gidildi. Yayınlanan bölümlerin ücretli dijital platform HBO Max üzerinden izlenebileceği belirtildi.

Dizinin 3. bölümünün de YouTube’a yüklenmemesi üzerine izleyiciler, sosyal medya üzerinden hem kanala hem de yapım ekibine tepki gösterdi.

Tuzlu Kahve’nin 3. Bölümü Youtube’da Yoktu! Tepkilerin ardından geri adım geldi

“YOUTUBE’DA NEDEN YOK?”

Dizinin 3. bölümünün YouTube’da yayınlanmaması, izleyicilerin tepkisine neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları, yeni bölümü ücretsiz olarak izleyememekten duydukları rahatsızlığı yorumlarıyla dile getirirken, bazı izleyiciler kararın dizinin izlenme performansına da yansıyabileceğini ifade etti.

İzleyicilerin paylaşımlarından bazıları şöyle:

“Üçüncü bölüm neden YouTube’a gelmedi? Böyle olursa izleyici kaybedersiniz.”

“Yeni bölümü YouTube’da göremiyoruz, neden yüklenmedi?”

“Diziyi takip edenleri ücretli platforma yönlendirmek doğru değil.”

“Tuzlu Kahve’yi YouTube’dan izlemeye alışmıştık, şimdi neden değişti?”

Tuzlu Kahve’nin 3. Bölümü Youtube’da Yoktu! Tepkilerin ardından geri adım geldi

TEPKİLER SONUÇ VERDİ

İzleyicilerin sosyal medyadaki tepkilerinin ardından yapım ekibinden yeni bir adım geldi. “Tuzlu Kahve”nin 3. bölümünün tekrar yayını YouTube kanalında izleyiciyle buluşturuldu.

Bölümün yeniden platforma yüklenmesi izleyiciler tarafından olumlu karşılandı. Paylaşımın ardından bazı kullanıcılar, “Böyle daha iyi, bölümümüzü rahatça izleyebiliyoruz” ve “İzleyicinin sesini duymanız sevindirdi” şeklinde yorumlarda bulundu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ