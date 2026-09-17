Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Magazin

Tuzlu Kahve’nin 3. Bölümü Youtube’da yoktu! Tepkilerin ardından geri adım geldi

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Tuzlu Kahve’nin 3. Bölümü Youtube’da yoktu! Tepkilerin ardından geri adım geldi
Başlık ResmiTuzlu Kahve’nin 3. Bölümü Youtube’da Yoktu! Tepkilerin ardından geri adım geldi

Star TV’nin yeni dizisi “Tuzlu Kahve”, yeni bölümüyle bu hafta izleyici karşısına çıktı. Ancak dizinin televizyon yayınlarının ardından YouTube’da tam bölümlerinin paylaşılmasına ilişkin uygulamanın değiştirilmesi, izleyicilerin tepkisini çekti. Gelen yorumların ardından yapım ekibinden dikkat çeken bir hamle geldi.

Kaydet
a- | +A

“Tuzlu Kahve”nin 3. bölümü, 15 Eylül 2026 Salı akşamı Star TV ekranlarında yayınlandı. Bölümün ardından dizinin resmi YouTube kanalına giren izleyiciler, yeni bölümün tam halini bulamadı. Star TV’nin resmi internet sitesinde ise 3. bölüme ait fragmanlar ve bölümden çeşitli sahneler yer alırken, tam bölümün YouTube’da paylaşılmaması dikkat çekti.

YENİ BÖLÜM YOUTUBE’DA YER ALMADI

“Tuzlu Kahve”nin ilk bölümleri, televizyon yayınlarının ardından YouTube üzerinden de izleyiciyle buluşuyordu. Ancak ikinci bölümün ardından bu uygulamada değişikliğe gidildi. Yayınlanan bölümlerin ücretli dijital platform HBO Max üzerinden izlenebileceği belirtildi.

Dizinin 3. bölümünün de YouTube’a yüklenmemesi üzerine izleyiciler, sosyal medya üzerinden hem kanala hem de yapım ekibine tepki gösterdi.

Tuzlu Kahve’nin 3. Bölümü Youtube’da Yoktu! Tepkilerin ardından geri adım geldi
Başlık ResmiTuzlu Kahve’nin 3. Bölümü Youtube’da Yoktu! Tepkilerin ardından geri adım geldi
BAKMADAN GEÇME
Müge Anlı’daki dosya 10 yıl sonra yeniden açıldı! Başı kesilen adamın öz oğlu tutuklandı
MAGAZİN

Müge Anlı’daki dosya 10 yıl sonra yeniden açıldı! Başı kesilen adamın öz oğlu tutuklandı

“YOUTUBE’DA NEDEN YOK?”

Dizinin 3. bölümünün YouTube’da yayınlanmaması, izleyicilerin tepkisine neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları, yeni bölümü ücretsiz olarak izleyememekten duydukları rahatsızlığı yorumlarıyla dile getirirken, bazı izleyiciler kararın dizinin izlenme performansına da yansıyabileceğini ifade etti.

İzleyicilerin paylaşımlarından bazıları şöyle:

“Üçüncü bölüm neden YouTube’a gelmedi? Böyle olursa izleyici kaybedersiniz.”

“Yeni bölümü YouTube’da göremiyoruz, neden yüklenmedi?”

“Diziyi takip edenleri ücretli platforma yönlendirmek doğru değil.”

“Tuzlu Kahve’yi YouTube’dan izlemeye alışmıştık, şimdi neden değişti?”

Tuzlu Kahve’nin 3. Bölümü Youtube’da Yoktu! Tepkilerin ardından geri adım geldi
Başlık ResmiTuzlu Kahve’nin 3. Bölümü Youtube’da Yoktu! Tepkilerin ardından geri adım geldi

TEPKİLER SONUÇ VERDİ

İzleyicilerin sosyal medyadaki tepkilerinin ardından yapım ekibinden yeni bir adım geldi. “Tuzlu Kahve”nin 3. bölümünün tekrar yayını YouTube kanalında izleyiciyle buluşturuldu.

Bölümün yeniden platforma yüklenmesi izleyiciler tarafından olumlu karşılandı. Paylaşımın ardından bazı kullanıcılar, “Böyle daha iyi, bölümümüzü rahatça izleyebiliyoruz” ve “İzleyicinin sesini duymanız sevindirdi” şeklinde yorumlarda bulundu.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Magazin
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YENİ RAPORDA YENİ GÖRÜNTÜ!
YENİ RAPORDA YENİ GÖRÜNTÜ!
Kabaiş dosyasında şüpheli 4 nokta tespit edildi
NEW YORK'TA GÖRÜŞECEKLER
NEW YORK'TA GÖRÜŞECEKLER
Masada önemli konular var
İMRALI'DAKİ YAPIYI DA ANLATTI
İMRALI'DAKİ YAPIYI DA ANLATTI
Uçum'dan 'Öcalan' mesajı: Komisyonda görev alacak
BIÇAKLI SALDIRIDA YENİ DETAY
BIÇAKLI SALDIRIDA YENİ DETAY
İlçe başkanlığı talebi soruşturma dosyasına girdi
'GAYRİASKERİ STATÜSÜNE AYKIRI'
'GAYRİASKERİ STATÜSÜNE AYKIRI'
MSB'den Yunanistan'a 'Meis Adası' tepkisi
ARDA GÜLER, İSTANBUL'A GELİYOR
ARDA GÜLER, İSTANBUL'A GELİYOR
İspanya Süper Kupası statları açıklandı
TEMERRÜT PANİĞİ!
TEMERRÜT PANİĞİ!
Piyasalardaki hareketliliğin nedeni belli oldu
KESİK BAŞ CİNAYETİ
KESİK BAŞ CİNAYETİ
10 yıl sonra açıldı, öz oğlu tutuklandı!
TRABZONSPOR'UN REİS'İ VAR
TRABZONSPOR'UN REİS'İ VAR
Yeni teknik direktörün maliyeti açıklandı
PUTİN'İ SARSAN ÖLÜM
PUTİN'İ SARSAN ÖLÜM
'Rusya Kahramanı'na dronlu saldırı! Hayatını kaybetti
'RUTİN HUKUKİ SÜREÇ'
'RUTİN HUKUKİ SÜREÇ'
Bakanlıktan Galatasaray açıklaması geldi
İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU
İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU
Piknikte "Tadı acı" dedi, evde kalbine şırınga basıldı
MİLYONLARCA LİRA...
MİLYONLARCA LİRA...
Ağlayan kadını fark eden polisler çete çökertti
ANNE YİNE İFADE DEĞİŞTİRDİ
ANNE YİNE İFADE DEĞİŞTİRDİ
7 gündür aranan bebekle ilgili o isim de gözaltında
KALIN'DAN DİPLOMATİK ÇIKARMA
KALIN'DAN DİPLOMATİK ÇIKARMA
Dün Afganistan'daydı, bugün ise Pakistan'da
SANE LİSTEDE YOK
SANE LİSTEDE YOK
Beşiktaş'ın yıldızına Klopp'tan beklenen müjde geldi
İLK 11 ŞEKİLLENDİ
İLK 11 ŞEKİLLENDİ
Galatasaray'ın Trabzonspor maçı planı ortaya çıktı
DİYARBAKIR’DA KANLI TAKİP
DİYARBAKIR’DA KANLI TAKİP
Eski eşini vurdu, polis aracına çarpıp intihar etti
65 YIL SONRA NAKİL KARARI
65 YIL SONRA NAKİL KARARI
İsmail Namık Gedik, Menderes’in yanına defnedilecek
SPK'DAN KRİTİK HAMLE!
SPK'DAN KRİTİK HAMLE!
7 şirketin fonları kapatıldı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Rojin Kabaiş dosyasında yeni kamera kaydı! Bilirkişi raporunda 4 şüphe
Rojin Kabaiş dosyasında yeni kamera kaydı!
Kaydet
Tayland Başbakanı'ndan yabancılara sert mesaj: Ölecekseniz kendi ülkenizde ölün
Tayland Başbakanı'ndan yabancılara sert mesaj: Ölecekseniz kendi ülkenizde ölün
Kaydet
Taşacak Bu Deniz yeni sezon ne zaman, bu hafta yeni bölüm yayınlanacak mı? Taşacak Bu Deniz fragman merakla bekleniyor
Taşacak Bu Deniz yeni sezon ne zaman, bu hafta yeni bölüm yayınlanacak mı? Taşacak Bu Deniz fragman merakla bekleniyor
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.