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Spor

Orkun Kökçü'den Fenerbahçe sözleri: "Bizden korktuklarını hissettim"

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Orkun Kökçü'den Fenerbahçe sözleri:
Başlık ResmiOrkun Kökçüden Fenerbahçe sözleri: Bizden korktuklarını hissettim

Beşiktaş’ın milli yıldızı Orkun Kökçü, kariyer hedeflerinden takım içindeki rolüne, Fenerbahçe derbisinden Avrupa Ligi’ne kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. Kökçü, siyah beyazlı takıma geldikten sonra kişisel hedeflerinin önüne takım başarısını koyduğunu belirtti. Sarı lacivertlileri mağlup ettikleri derbi hakkında konuşan 25 yaşındaki oyuncu, "Atmosfer inanılmazdı. Böyle maçlarda zaten ekstra bir atmosfer oluyor ama bu sezon içimde daha rahat bir his vardı. Biraz bizden korktuklarını hissettim diyebilirim" dedi.

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Beşiktaş’ın yıldız orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, takım içindeki liderlik rolü ve siyah beyazlı formayla hedefleri hakkında Oksijen'e dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"TEK HEDEFİM ŞAMPİYONLUKLAR VE BAŞARI"

– Önder Özen senin için "23 kişiye kaptanlık yapıyor" dedi. Sence onu böyle düşündüren nedir?

Orkun Kökçü: "Burada Beşiktaşlılığım devreye giriyor. Babamla da bunu çok konuşuyorum. Benfica ve Feyenoord dönemlerimde hep bir hedefim vardı. İster istemez insan kendisini de düşünüyor. Çünkü kariyerinde daha yukarı çıkmak, seviyeni yükseltmek istiyorsun. İtici olmadan da olsa biraz kendini düşünüyorsun. Ama şimdi Beşiktaş'ta olduğum için başka bir hedefim yok. Tek hedefim şampiyonluklar ve başarı."

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"BEN İYİ OLMAYAYIM, YETER Kİ ŞAMPİYON OLALIM"

"Mesela penaltı pozisyonu... Penaltı kullanacak birinci isim benim. Ama o golü ben atsam bana ekstra bir şey getirmeyecek. Beşiktaş'ta olduğum için böyle düşünüyorum. Daha çok etrafımdaki oyuncuları nasıl rahatlatabilirim, onlara nasıl olumlu bir şey hissettirebilirim diye düşünüyorum. Önder hocanın söylediği şey de muhtemelen bununla ilgili. Böyle anlarda takım arkadaşlarımı daha çok düşündüğüm belli oluyor. Ego tarafım yok. Çünkü Beşiktaş'ta oynuyorum ve tek istediğim başarılı olmak. Sezon başındaki röportajımda da söyledim: Ben iyi olmayayım, yeter ki şampiyon olalım. Benim için sorun değil."

Beşiktaş Futbol Takımı
Başlık ResmiBeşiktaş Futbol Takımı

"AVRUPA'DA ARTIK GÖRMEK İSTEDİĞİM ŞEYLERİ GÖRDÜM"

"Potansiyel olarak Beşiktaş çok büyük bir kulüp ama kariyerime Avrupa'da devam edebilirdim. Fakat babamla bunu çok konuştuk. Benim artık öyle bir hedefim kalmadı. Feyenoord'da büyüdüm, yetiştim. Beni futbolcu yapan kulüp Feyenoord. Yeri her zaman ayrı olacak. Sonra Benfica'ya gittim. Benfica da Avrupa'da çok büyük bir kulüp. Oradan bir sıçrama daha yapabilecekken Beşiktaş'a gelmeye karar verdim. Çünkü artık görmek istediğim şeyleri gördüm. Benfica'da bazı olaylar da yaşandı. Bana uymadığını gördüm."

"ŞİMDİ DE BENDEN DAHA MUTLUSU YOK"

"Futbol anlamında Avrupa'da her türlü başarılı olacağıma inanıyordum. Futbol açısından problemim yoktu, güzel ve başarılı bir sezon da geçirmiştim. Ama gerçekten mutlu değildim. Feyenoord'dan sonra o mutluluğu hissedemedim. Sonra Beşiktaş seçeneği çıktı. Hiç düşünmeden geldim. Zaten transfer sürecim 3-4 gün içinde bitti. Benim artık başka bir hedefim olmadığı için yapılan yorumları da çok kafaya takmadım. Burada tek istediğim başarılı olmak. Şimdi de benden daha mutlusu yok. Bu sezon skorlar da maçlar da iyi gidiyor. İyi başladık. Şu anda benden mutlusu yok."

Beşiktaş Futbol Takımı
Başlık ResmiBeşiktaş Futbol Takımı

"BİRAZ BİZDEN KORKTUKLARINI HİSSETTİM DİYEBİLİRİM"

– Kadıköy deplasmanındaki atmosfer nasıldı?

Orkun Kökçü: "İnanılmazdı. Böyle maçlarda zaten ekstra bir atmosfer oluyor. Fenerbahçe taraftarı da o maça hazırlanmıştı. Isınmaya çıkarken her yerden ses ve tezahürat geliyordu. Geçen sezon da bunu yaşamıştım ama bu sezon içimde daha rahat bir his vardı. Biraz bizden korktuklarını hissettim diyebilirim."

Fenerbahçe - Beşiktaş
Başlık ResmiFenerbahçe - Beşiktaş

"ITALIANO SERT BİR HOCA"

"Hocamız ise bayağı sert. Mesela Çorumspor'u 6-2 yendiğimiz maçta devre arasına önde girmiştik ama hoca yine çok sert şekilde eleştiriler yaptı. Önde olsak bile mutlaka bir şey buluyor. Bunun sebebi de sürekli üzerine koymamızı istemesi. Biz de bu şekilde her geçen gün daha komple bir takım olmaya çalışıyoruz."

"FENERBAHÇE MAÇINDAKİ GİBİ SAKİN KALACAĞIZ"

– Marsilya maçıyla Avrupa Ligi'ne başlayacaksınız. Beklentileri yükseltelim mi?

Orkun Kökçü: "Türkiye'de oynadığın zaman beklenti zaten her zaman yüksek. Fenerbahçe maçı öncesinde de 'Nasıl bir Beşiktaş izleyeceğiz?' şeklinde bir hava oluşmuştu. Marsilya maçında da muhtemelen benzer bir durum olacak. Ama biz yine Fenerbahçe maçındaki gibi sakin kalacağız. Çünkü bir maçta istediğimiz sonucu alamazsak önümüzde yine yedi maç olacak. Biz daha uzun vadeli düşünüyoruz. O yüzden çok stres olacağımızı sanmıyorum."

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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