Ratko Mladiç görselli çorap için flaş gelişme! Bakanlık harekete geçti

Ticaret Bakanlığı, üzerinde 'Made in Türkiye' ibaresi ve savaş suçlusu Ratko Mladiç'in görselinin bulunduğu çorabın Sırbistan'a ihraç edildiğine ilişkin paylaşımlar üzerine Bayrampaşa'daki firmada denetim yapıldığını açıkladı. Denetimde söz konusu ürüne rastlanmazken, firma hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Ticaret Bakanlığı, üzerinde 'Made in Türkiye' ibaresi yer alan ve üzerinde 'Bosna Kasabı' olarak bilinen Ratko Mladiç'in görselinin yer aldığı çorabın Sırbistan'a ihraç edildiğine ilişkin sosyal medyada ve kamuoyunda yer alan paylaşımlar sonrası harekete geçti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, söz konusu ürünle bağlantılı olduğu tespit edilen İstanbul Bayrampaşa'da faaliyet gösteren firmada, 16 Eylül 2026'da piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında inceleme gerçekleştirildi.

Denetimde, kamuoyuna yansıyan Ratko Mladiç görselli ürüne rastlanmadığı bildirildi. Firma yetkilisinin, Sırbistan'da faaliyet gösteren 'Blue Land' isimli şirketle geçmişte ticari ilişkilerinin bulunduğunu belirttiği aktarıldı.

Firma yetkilisinin ayrıca ürün üzerindeki görselde yer alan Ratko Mladiç'i tanımadığını ve söz konusu kişi hakkında bilgi edinmesinin ardından ticari ilişkiyi yaklaşık 1,5 yıl önce sonlandırdığını beyan ettiği ifade edildi.

FARKLI ÜRÜNDEN NUMUNE ALINDI

Denetim kapsamında firmaya ait farklı bir çoraptan numune alındığı ve ürün etiketinde ilgili mevzuat açısından eksiklikler tespit edildiği açıklandı.

Alınan numunelerin gerekli testlerin yapılması amacıyla akredite laboratuvara gönderildiği, test sonuçlarının ardından mevzuat kapsamında gerekli işlemlerin yapılacağı bildirildi.

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CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA SUÇ DUYURUSU

Bakanlık ayrıca, söz konusu ürün ve görseller nedeniyle 'suçu ve suçluyu övme' kapsamında değerlendirilmesi gereken hususlar bakımından firma ve ilgilileri hakkında gerekli adli soruşturmanın başlatılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Açıklamada, ihracatçıların 'Made in Türkiye' ibaresi taşıyan ürünlerin içeriği ve üzerindeki tüm unsurlar hakkında bilgi sahibi olması gerektiği vurgulanarak, 'tanımıyorum' veya 'bilmiyordum' şeklindeki açıklamaların ticari faaliyetlerin gerektirdiği özen ve sorumluluk yükümlülüğünün alternatifi olmadığı belirtildi.